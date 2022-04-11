Как часто нужно мыть голову и что делать, чтобы волосы не жирнели

Как часто нужно мыть голову? Вопрос чистоты и красоты волос беспокоит многих женщин.
Парикмахер из Ужгорода Анастасия Выгодянская озвучила советы для разных типов волос.
Рекомендации:
- сухие волосы – раз в 4 и более дней;
- нормальные волосы – раз в 2-3 дня;
- жирные волосы – каждый день.
Что касается чувствительного типа, то нужно подбирать средства по уходу и озвучивать советы касательно мытья индивидуально. Ведь людей с такой особенностью могут беспокоить зуд, шелушение кожи.
В то же время, чтобы волосы дольше были чистыми и не нуждались в мытье, нужно знать некоторые правила:
- не мыть голову в горячей воде;
- не делать это очень часто, если нет необходимости;
- не трогать волосы лишний раз руками;
- не сушить волосы сразу;
- не наносить маски и бальзамы на корни волос;
- хорошо вымывать волосы;
- не злоупотреблять средствами для фиксации прически;
- следить за чистотой аксессуаров и средств ухода.
Если возникают проблемы с волосами, лучше по возможности проконсультироваться с врачом, который проведет осмотр и поможет подобрать уход.