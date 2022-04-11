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Красота

Как часто нужно мыть голову и что делать, чтобы волосы не жирнели

11 апреля 2022, 17:55
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
випадіння волосся
Источник: Depositphotos

Как часто нужно мыть голову? Вопрос чистоты и красоты волос беспокоит многих женщин.

Парикмахер из Ужгорода Анастасия Выгодянская озвучила советы для разных типов волос.

Рекомендации:

  • сухие волосы – раз в 4 и более дней;
  • нормальные волосы – раз в 2-3 дня;
  • жирные волосы – каждый день.

Что касается чувствительного типа, то нужно подбирать средства по уходу и озвучивать советы касательно мытья индивидуально. Ведь людей с такой особенностью могут беспокоить зуд, шелушение кожи.

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В то же время, чтобы волосы дольше были чистыми и не нуждались в мытье, нужно знать некоторые правила:

  • не мыть голову в горячей воде;
  • не делать это очень часто, если нет необходимости;
  • не трогать волосы лишний раз руками;
  • не сушить волосы сразу;
  • не наносить маски и бальзамы на корни волос;
  • хорошо вымывать волосы;
  • не злоупотреблять средствами для фиксации прически;
  • следить за чистотой аксессуаров и средств ухода.
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Если возникают проблемы с волосами, лучше по возможности проконсультироваться с врачом, который проведет осмотр и поможет подобрать уход.

Теги
Красота , Советы
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