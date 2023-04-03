Лазерна епіляція – метод видалення волосся, який став дуже популярним у всьому світі. Однак, як і будь-яка процедура, він має низку протипоказань. Лазерна епіляція: протипоказання, що дозволено та відомо про процедуру – читайте в матеріалі.
Лазерна епіляція: що варто знати про популярну процедуру
Косметологиня, фахівчиня із лазерної епіляції Наталія Ватулик говорить, що лазерна епіляція – цілком безпечна процедура, за умови, що у вас немає протипоказань і ви обрали майстра, який працює на сучасному, безпечному, сертифікованому апараті.
Переваги лазерної епіляції
- Волосся видаляється на довгий строк. Потрібно лише відвідувати профілактичні процедури раз на рік.
- Процедура повністю безпечна. Лазерний промінь проникає у шкіру на глибину 2-4 міліметри, тим самим діючи лише у верхньому шарі шкіри.
- Минає безболісно та комфортно.
- Не залишає порізів, подразнень, позбавляє врослого волосся та робить шкіру ніжною і гладенькою.
- Проста підготовка та догляд.
- Процедура займає по часу від 15 хвилин до двох годин. Все залежить від того, скільки і які зони ви епілюватимете.
- Економія коштів. Враховуючи, що ефект від процедури зберігається на довгі роки, ви економите гроші на щомісячних походах на шугаринг чи воскову епіляцію
Процедура абсолютно безпечна, нетравматична, але має низку обмежень в застосуванні.
Зараз дивляться
Лазерна епіляція: протипоказання
- цукровий діабет;
- епілепсія;
- онкологічні захворювання;
- системні захворювання крові;
- інфекційні захворювання шкіри;
- татуювання (в зоні проведення);
- вагітність;
- серцеві захворювання;
- цукровий діабет;
- варикоз (в зоні проведення процедури);
- наявність келоїдних рубців і шрамів;
- герпес у гострих стадіях прояви захворювання;
- наявність металевих протезів у зоні роботи лазера (метал нагрівається, це може викликати опіки шкіри).
Читайте також:Маски для волосся в домашніх умовах