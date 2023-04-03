Лазерна епіляція – метод видалення волосся, який став дуже популярним у всьому світі. Однак, як і будь-яка процедура, він має низку протипоказань. Лазерна епіляція: протипоказання, що дозволено та відомо про процедуру – читайте в матеріалі.

Лазерна епіляція: що варто знати про популярну процедуру

Косметологиня, фахівчиня із лазерної епіляції Наталія Ватулик говорить, що лазерна епіляція – цілком безпечна процедура, за умови, що у вас немає протипоказань і ви обрали майстра, який працює на сучасному, безпечному, сертифікованому апараті.

Переваги лазерної епіляції

Волосся видаляється на довгий строк. Потрібно лише відвідувати профілактичні процедури раз на рік. Процедура повністю безпечна. Лазерний промінь проникає у шкіру на глибину 2-4 міліметри, тим самим діючи лише у верхньому шарі шкіри. Минає безболісно та комфортно. Не залишає порізів, подразнень, позбавляє врослого волосся та робить шкіру ніжною і гладенькою. Проста підготовка та догляд. Процедура займає по часу від 15 хвилин до двох годин. Все залежить від того, скільки і які зони ви епілюватимете. Економія коштів. Враховуючи, що ефект від процедури зберігається на довгі роки, ви економите гроші на щомісячних походах на шугаринг чи воскову епіляцію

Процедура абсолютно безпечна, нетравматична, але має низку обмежень в застосуванні.

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Лазерна епіляція: протипоказання

цукровий діабет;

епілепсія;

онкологічні захворювання;

системні захворювання крові;

інфекційні захворювання шкіри;

татуювання (в зоні проведення);

вагітність;

серцеві захворювання;

цукровий діабет;

варикоз (в зоні проведення процедури);

наявність келоїдних рубців і шрамів;

герпес у гострих стадіях прояви захворювання;

наявність металевих протезів у зоні роботи лазера (метал нагрівається, це може викликати опіки шкіри).