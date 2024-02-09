Надмірна кількість волосся на обличчі для багатьох жінок може бути причиною дискомфорту. Тому вони шукають способи видалення вусиків над верхньою губою. Лікарка-дерматолог Тетяна Кузуб розповіла Фактам ICTV, як позбутися жіночих вусиків.

Як позбутися вусиків: способи видалення волосся над губою

Воскова депіляція

Один з найпоширеніших методів боротьби з надмірним оволосінням полягає в нанесенні теплого воску на область над губою, покритті його стрічкою для депіляції та швидкому видаленні волосся з фоліколою.

– Процедура може бути трохи неприємною, але результат того вартий, – каже експертка.

Крем для депіляції

Креми для депіляції містять хімічні речовини, які при контакті з небажаним волоссям руйнують його.

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– Це досить швидкий та безболісний спосіб видалення волосся, але ефект зберігається менше, ніж після воскової депіляції, – пояснює Тетяна Кузуб.

Лазерна терапія

Епіляція за допомогою лазера – дієвий метод видалення не лише жіночих вусиків. У такий спосіб можна позбутися небажаного волосся з усього тіла – від обличчя до ніг.

Процедура абсолютно безпечна і нетравматична. Цей спосіб є одним з найбільш ефективних для тривалого видалення волосся, але він і коштує дорожче, ніж інші.

Електроепіляція

Цей метод видалення надмірного волосся на обличчі існує на ринку естетичної медицини вже понад 40 років. Електроліз використовує електричний струм для знищення волосяних фолікул.

Спосіб дозволяє ефективно позбутися вусиків, але виконується довше, оскільки потрібно обробляти кожен фолікул окремо, але він є ефективним для постійного видалення волосся.

Консультація фахівця

– Незалежно від того, які способи видалення волосся над губою ви виберете, важливо пам’ятати, що кожен організм унікальний, тож результати можуть різнитися, – каже Тетяна Кузуб.

Тому перед початком будь-якої процедури, вона радить поговорити з фахівцем. Якщо надмірна кількість волосся на обличчі виникла внаслідок захворювання, як-от гіпертрихоз або гірсутизм, краще звернутися до дерматолога, ендокринолога, а можливо ще й гінеколога-ендокринолога.

Прояви оволосіння над верхньою губою, підборідді є наслідком внутрішнього ендокринного порушення чи просто генетичної особливості, адже для декого це абсолютно нормально.

Щоб позбавитися вусиків на обличчі, лікар може призначити індивідуальний план лікування, який включатиме не лише методи видалення волосся, але й лікування основної причини.