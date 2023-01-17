Для многих женщин и мужчин тема похудения является своеобразным триггером. Ведь часто бывает, что килограммы, которые вы сбрасываете несколько месяцев, возвращаются через неделю, а иногда – через несколько дней.

Такое часто происходит после праздников и громких застолий. Поэтому худеть нужно правильно и осознанно. Как правильно худеть после 30 лет – читайте в материале.

Диетолог Ольга Тульчик уверяет, что в организме с возрастом начинают замедляться некоторые процессы. Прежде всего, это касается обмена веществ и метаболизма. Поэтому люди начинают быстро набирать лишний вес и ощущать сбои организма.

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Многие женщины и мужчины после 30 лет начинают задумываться о своих формах и стараются дольше сохранить стройность и здоровье.

Поэтому, по словам эксперта, именно в этом возрасте следует отказаться от многих ежедневных привычек, особенно в питании.

Кроме правильного и здорового питания, следует подумать еще и о минимальных физических упражнениях.

Это может быть пробежка, плавание или танцы – такие способы подойдут даже тем, кто не очень любит походы в спортзал.

Как правильно худеть после 30 лет: питание

Лучше соблюдать режим приема пищи небольшими порциями, чем наедаться за один подход на целый день. Отсутствие системы может ударить по здоровью. Рацион должен состоять из 5 приемов пищи: 3 из них – основные, 2 – в виде перекуса.

Перекусы должны быть здоровыми. К примеру, вы можете есть фрукты или овощи без соли.

Важным правилом является соблюдение водного баланса – каждый должен выпивать суточную норму чистой питьевой воды из расчета 30 мл на 1 кг веса. Чистая вода – источник энергии, и ее недостаток чреват головными болями, проблемами с давлением, болями в мышцах.

Сладостями злоупотреблять не рекомендуется, потому что после 30 лет все эти маленькие слабости быстро приводят к набору лишнего веса.

Заменяйте вредную выпечку на что-нибудь полезнее – мед, орехи, фрукты, сухофрукты.

Свежие овощи и фрукты должны стать обязательной частью ежедневного меню. Большую часть рациона должны составлять овощи, в которых много клетчатки, благодаря которой ваш кишечник будет работать как часы.

Также осторожно относитесь к продуктам с повышенной жирностью. Исключать из рациона их не стоит, но выбирайте то, что принесет пользу организму.

Например, авокадо, орехи и жирная рыба – там много жирных кислот, которые защищают кожу и увлажняют ее. Такие продукты должны быть в рационе три раза в неделю. Кроме этого, обратите внимание на то, сколько вы едите хлеба. Минимизируйте его употребление.

Ошибки при похудении после 30:

Отсутствие завтрака. Отсутствие приема пищи после 18:00. Определение веса пищи на глаз. Не записывать, что вы ели в течение дня. Отсутствие четкого рациона в день. Однообразный рацион. Так называемые здоровые конфеты, батончики. Не взвешиваться и не следить за результатом. Еда дважды или раз в день. Недостаточное количество воды.

Также диетолог не рекомендует пить всевозможные таблетки для похудения.

Я против всяких бадов, таблеток, химических добавок, жиросжигателей и т.д. Хорошо похудеть можно без всякой химии.

Если вы хотите улучшить состояние здоровья, кожи и волос, лучшим решением будет обращение к врачу, который пропишет вам все необходимые витамины и специальный комплекс после того, как вы сдадите соответствующие анализы.