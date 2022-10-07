Злаки, один из первых продуктов, люди начали выращивать и употреблять в пищу. Они наверняка наиболее сбалансированы по составу, чем что-либо другое, созданное природой: углеводы, полезные масла, полезные жиры, почти все витамины, куча минералов, пищевые волокна в большом количестве…

И, представьте, сегодня многие сознательно отказываются от этих сокровищ.

А все из-за глютена, одного из белков, содержащихся в злаках. Благодаря ему мы можем делать из муки тесто, выпекать хлеб и булочки.

Сейчас смотрят

Что такое целиакия

Есть такая болезнь, называется целиакия – это аутоиммунное воспаление кишечника. Она вызвана непереносимостью именно того глютена, который есть в злаках.

Ведь при воспалении повреждение слизистой тонкого кишечника приводит к значительному ухудшению переваривания и усвоения важных пищевых веществ.

Симптомы целиакии

Основные проявления болезни — боль в животе, диарея, вздутие, потеря веса, анемия, аллергический дерматит. Чаще заболевание появляется в детском возрасте. Но встречаются и случаи, когда явные симптомы возникают у взрослого человека.

Но необходимо учесть, что аналогичные симптомы могут возникать при многих других заболеваниях. Автоматически ставить диагноз целиакия – проявление легкомыслия и является опасным действием.

Перечисленные симптомы являются сигналом для неотложного обращения к врачу, который должен разобраться в ситуации. А еще он даст направление на дополнительные исследования, проведет анализ их результатов.

Врач-диетолог Олег Швец отмечает, что в мире целиакией болеют от 0,5% до 1% людей. Следовательно, эта болезнь не так распространена, как принято считать.

Когда безглютеновая диета помогает

Абсолютная необходимость в отказе от продуктов с глютеном, то есть от пшеницы, ржи и ячменя, есть у больных с подтвержденной целиакией. Это пока единственный способ эффективного лечения таких пациентов.

Другим людям совершенно не нужно отказываться от употребления продуктов, содержащих глютен. Безглютеновая диета – это просто мода, которую создают и используют маркетологи.

Но следует помнить, что отказ от продуктов с содержанием глютена может сильно навредить здоровью.

Есть исследования, которые свидетельствуют — приверженцы безглютеновой диеты имеют значительно более высокий риск заболевания диабетом и ишемической болезнью сердца.

Безглютеновые продукты содержат гораздо меньше пищевых волокон (клетчатки), значительно больше сахара, соли и жира.

К тому же они имеют несопоставимо более высокую стоимость.

Следовательно, безглютеновая диета не является здоровой моделью питания. Она должна использоваться для лечения пациентов, имеющих целиакию или аллергию на глютен, подтвержденные анализами.

Злаковые продукты — полезные и незаменимые компоненты здоровой диеты. Главное, о чем не следует забывать, так это о дозировке.

Если есть хлеб и каши в небольшом количестве, много двигаться, то вес не будет расти, а организм получит все необходимые питательные вещества и будет работать как часы.

Источник: Олег Швец