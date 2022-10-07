Злаки, один з перших продуктів, що люди почали вирощувати та вживати в їжу. Вони напевно, найбільше збалансовані за складом, ніж будь-що інше, створене природою: вуглеводи, корисні олії, корисні жири, майже усі вітаміни, купа мінералів, харчові волокна у великій кількості…

І, явіть, сьогодні багато хто свідомо відмовляється від цих скарбів.

А все через глютен, один із білків, що містяться в злаках. Саме завдяки йому ми можемо робити з борошна тісто, випікати хліб та булочки.

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Що таке целіакія

Є така хвороба, називається целіакія – це аутоімунне запалення кишечника. Вона викликана непереносимістю саме того глютена, що є у злаках. Адже при запаленні пошкодження слизової оболонки тонкого кишечнику призводить до значного погіршення перетравлювання та засвоєння важливих харчових речовин.

Симптоми целіакії

Основні прояви хвороби – біль у животі, діарея, здуття, втрата ваги, анемія, алергічний дерматит. Найчастіше захворювання появляється у дитячому віці. Але зустрічаються і випадки, коли явні симптоми виникають у дорослої людини.

Але необхідно врахувати, що аналогічні симптоми можуть бути при багатьох інших захворюваннях. Автоматично ставити діагноз целіакія – прояв легковажності та є небезпечною дією.

Перераховані симптоми є сигналом для невідкладного звернення до лікаря, який і має розібратися у ситуації. А ще він дасть направлення на додаткові дослідження, зробить аналіз їх результатів.

Лікар-дієтолог Олег Швець зауважує, що у світі на целіакію хворіють від 0,5% до 1% людей. Отже, ця хвороба не так розповсюджена, як прийнято вважати.

Коли безглютенова дієта допомагає

Абсолютна необхідність у відмові від продуктів з глютеном, тобто від пшениці, жита і ячменю є у хворих з підтвердженою целіакією. Це поки що єдиний спосіб ефективного лікування таких пацієнтів.

Іншим людям абсолютно не потрібно відмовлятися від вживання продуктів, що містять глютен. Безглютенова дієта – це просто мода, яку створюють та використовують маркетологи.

Але слід пам’ятати, що відмова від продуктів із вмістом глютену моженеабияк нашкодити здоров’ю.

Є дослідження, що свідчать – прибічники безглютенової дієти мають значно вищий ризик захворювання на діабет та ішемічну хворобу серця.

Безглютенові продукти містять значно менше харчових волокон (клітковини), суттєво більше цукру, солі та жиру.

І до того ж вони мають неспівставно вищу вартість.

Отже, безглютенова дієта не є здоровою моделлю харчування. Вона повинна використовуватись для лікування пацієнтів, які мають целіакію або алергію на глютен, що підтверджені аналізами.

Злакові продукти є корисними та незамінними компонентами здорової дієти. Головне, про що не слід забувати, так про дозування.

Якщо їсти хліб і каші у невеликій кількості, багато рухатися, то вага не буде зростати, а організм отримає всі необхідні поживні речовини і працюватиме як годинник.

Джерело: Олег Швець