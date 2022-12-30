Каждая женщина мечтает о здоровых, ухоженных и красивых волосах. Поэтому сегодня на полках магазинов можно найти множество шампуней, масок и кондиционеров на любой вкус и кошелек.

Правильный уход за кожей головы и волосами гарантирует, что вы и ваши пряди всегда будете выглядеть на все 100%. Впрочем, домашний уход за волосами заключается не только в эффективных средствах, но и в правильности мытья головы.

Факты ICTV спросили у трихолога, как правильно мыть голову и можно ли делать это ежедневно.

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Можно ли мыть голову ежедневно

Дерматолог, трихолог, специалист по хирургическому восстановлению волос и кандидат медицинских наук Марьяна Чемерис отмечает, что голову нужно мыть по мере загрязнения и в зависимости от кожи головы.

То есть, если волосы у вас склонны быстро пачкаться, то вы можете мыть их каждый день!

— Каждый день волосы мыть можно, но для этого нужно использовать специальный шампунь для ежедневного мытья, — говорит врач.

По словам врача, мыть голову нужно по необходимости. Если внешний вид волос говорит сам за себя, то лучше не колебаться и мыть их.

Как правильно мыть волосы

По словам Марьяны Чемерис, здесь есть несколько основных правил:

Мыть волосы шампунем нужно два раза . Первое мытье смывает загрязнение, а второе — качественно вымывает кожу головы.

. Первое мытье смывает загрязнение, а второе — качественно вымывает кожу головы. Не нужно наносить шампунь по всей длине волос.

— При нанесении шампуня, мы намыливаем и втираем только в кожу головы, а пеной омываем волосы, — советует врач.

Мыть волосы нужно опустив голову книзу. Такой способ считается щадящим и деликатным для волос.

— Тем самым мы качественно вымываем края зоны роста волос, затылок, — говорит Чемерис.

Шампунь нужно выбирать по типу кожи головы, а не по типу волос . По словам врача, это очень важно!

. По словам врача, это очень важно! Перед мытьем головы нужно расчесать волосы .

. Мыть голову нужно по мере загрязнения, в зависимости от типа кожи головы!

— Не верьте мифу о том, что чем реже мыть голову, тем меньше она будет жирнеть. Гигиена и качественный уход за волосами не менее важен чем уход за лицом, руками и телом, — советует Чемерис.

Тем, у кого сильно и часто жирнеют волосы, врач советует: