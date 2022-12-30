Каждая женщина мечтает о здоровых, ухоженных и красивых волосах. Поэтому сегодня на полках магазинов можно найти множество шампуней, масок и кондиционеров на любой вкус и кошелек.
Правильный уход за кожей головы и волосами гарантирует, что вы и ваши пряди всегда будете выглядеть на все 100%. Впрочем, домашний уход за волосами заключается не только в эффективных средствах, но и в правильности мытья головы.
Факты ICTV спросили у трихолога, как правильно мыть голову и можно ли делать это ежедневно.
Можно ли мыть голову ежедневно
Дерматолог, трихолог, специалист по хирургическому восстановлению волос и кандидат медицинских наук Марьяна Чемерис отмечает, что голову нужно мыть по мере загрязнения и в зависимости от кожи головы.
То есть, если волосы у вас склонны быстро пачкаться, то вы можете мыть их каждый день!
— Каждый день волосы мыть можно, но для этого нужно использовать специальный шампунь для ежедневного мытья, — говорит врач.
По словам врача, мыть голову нужно по необходимости. Если внешний вид волос говорит сам за себя, то лучше не колебаться и мыть их.
Как правильно мыть волосы
По словам Марьяны Чемерис, здесь есть несколько основных правил:
- Мыть волосы шампунем нужно два раза. Первое мытье смывает загрязнение, а второе — качественно вымывает кожу головы.
- Не нужно наносить шампунь по всей длине волос.
— При нанесении шампуня, мы намыливаем и втираем только в кожу головы, а пеной омываем волосы, — советует врач.
- Мыть волосы нужно опустив голову книзу. Такой способ считается щадящим и деликатным для волос.
— Тем самым мы качественно вымываем края зоны роста волос, затылок, — говорит Чемерис.
- Шампунь нужно выбирать по типу кожи головы, а не по типу волос. По словам врача, это очень важно!
- Перед мытьем головы нужно расчесать волосы.
- Мыть голову нужно по мере загрязнения, в зависимости от типа кожи головы!
— Не верьте мифу о том, что чем реже мыть голову, тем меньше она будет жирнеть. Гигиена и качественный уход за волосами не менее важен чем уход за лицом, руками и телом, — советует Чемерис.
Тем, у кого сильно и часто жирнеют волосы, врач советует:
- мыть волосы по необходимости;
- не забывать об уходе: маски, кондиционеры, масла;
- во время сушки феном, нужно обязательно использовать термозащиту;
- посетить трихолога и выяснить проблему.