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Як правильно мити волосся та чи можна робити це щодня

30 Грудня 2022, 13:00
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
волосся
Джерело: Depositphotos

Кожна жінка мріє про здорове, доглянуте та красиве волосся. Тому сьогодні на полицях магазинів можна знайти безліч шампунів, масок та кондиціонерів на будь-який смак та гаманець.

Правильний догляд за шкірою голови та волоссям гарантує, що ви та ваші коси завжди будете на всі 100%. Утім, домашній догляд за волоссям полягає не лише в ефективних засобах, а й в правильності миття голови.

Факти ICTV запитали у трихолога, як правильно мити голову та чи можна робити це щодня.

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Чи можна мити голову щодня

Дерматолог, трихолог, спеціаліст з хірургічного відновлення волосся та кандидат медичних наук Марʼяна Чемерис зазначає, що голову потрібно мити у міру забруднення та залежно від шкіри голови.

Тобто, якщо волосся у вас схильне швидко бруднитися, то ви можете мити його щодня!

– Кожного дня волосся мити можна, але для цього потрібно використовувати спеціальний шампунь для щоденного миття, – каже лікар.

За словами лікаря, мити голову слід за потребою. Якщо зовнішній вигляд волосся говорить сам за себе, то краще не вагатися та мити його.

Як правильно мити волосся

Фото: Depositphotos

За словами Марʼяни Чемерис, тут є кілька основних правил:

  • Мити волосся шампунем потрібно двічі. Перше миття змиває забруднення, а друге – якісно вимиває шкіру голови.
  • Не потрібно наносити шампунь по всій довжині волосся.

– При нанесенні шампуню, ми намилюємо та втираємо тільки в шкіру голови, а піною омиваємо волосся, – радить лікар.

  • Мити волосся потрібно опустивши голову донизу.  Такий спосіб вважається щадним та делікатним для волосся.

– Тим самим ми якісно вимиваємо краєві зони росту волосся, потилицю, – каже Чемерис.

  • Шампунь потрібно вибирати за типом шкіри голови, а не за типом волосся. За словами лікаря, це дуже важливо!
  • Перед миттям голови потрібно розчесати волосся.
  • Мити голову потрібно у міру забруднення, залежно від типу шкіри голови!

– Не вірте міфу про те, що чим рідше мити голову, тим менше вона жирнітиме. Гігієна та якісний догляд за волоссям не менш важливі ніж догляд за обличчям, руками та тілом, – радить Чемерис.

Тим, у кого сильно та часто брудниться волосся, лікар радить:

  • мити волосся за потребою;
  • не забувати про догляд: маски, кондиціонери, олійки;
  • під час сушіння феном, потрібно обов’язково використовувати термозахист;
  • відвідати трихолога та зʼясувати проблему.
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