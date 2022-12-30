Кожна жінка мріє про здорове, доглянуте та красиве волосся. Тому сьогодні на полицях магазинів можна знайти безліч шампунів, масок та кондиціонерів на будь-який смак та гаманець.

Правильний догляд за шкірою голови та волоссям гарантує, що ви та ваші коси завжди будете на всі 100%. Утім, домашній догляд за волоссям полягає не лише в ефективних засобах, а й в правильності миття голови.

Факти ICTV запитали у трихолога, як правильно мити голову та чи можна робити це щодня.

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Чи можна мити голову щодня

Дерматолог, трихолог, спеціаліст з хірургічного відновлення волосся та кандидат медичних наук Марʼяна Чемерис зазначає, що голову потрібно мити у міру забруднення та залежно від шкіри голови.

Тобто, якщо волосся у вас схильне швидко бруднитися, то ви можете мити його щодня!

– Кожного дня волосся мити можна, але для цього потрібно використовувати спеціальний шампунь для щоденного миття, – каже лікар.

За словами лікаря, мити голову слід за потребою. Якщо зовнішній вигляд волосся говорить сам за себе, то краще не вагатися та мити його.

Як правильно мити волосся

За словами Марʼяни Чемерис, тут є кілька основних правил:

Мити волосся шампунем потрібно двічі . Перше миття змиває забруднення, а друге – якісно вимиває шкіру голови.

. Перше миття змиває забруднення, а друге – якісно вимиває шкіру голови. Не потрібно наносити шампунь по всій довжині волосся.

– При нанесенні шампуню, ми намилюємо та втираємо тільки в шкіру голови, а піною омиваємо волосся, – радить лікар.

Мити волосся потрібно опустивши голову донизу. Такий спосіб вважається щадним та делікатним для волосся.

– Тим самим ми якісно вимиваємо краєві зони росту волосся, потилицю, – каже Чемерис.

Шампунь потрібно вибирати за типом шкіри голови, а не за типом волосся . За словами лікаря, це дуже важливо!

. За словами лікаря, це дуже важливо! Перед миттям голови потрібно розчесати волосся .

. Мити голову потрібно у міру забруднення, залежно від типу шкіри голови!

– Не вірте міфу про те, що чим рідше мити голову, тим менше вона жирнітиме. Гігієна та якісний догляд за волоссям не менш важливі ніж догляд за обличчям, руками та тілом, – радить Чемерис.

Тим, у кого сильно та часто брудниться волосся, лікар радить: