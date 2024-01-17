Мидии отличаются не только прекрасным вкусом, они являются низкокалорийным источником белка и очень полезны. Однако вопрос, что с ними делать за столом, порой обескураживает даже знатоков этикета.

Как правильно есть мидии в ресторане и как удобно это делать в домашних условиях, читайте в материале Фактов ICTV.

Как правильно есть мидии

В ресторане. Если официант подал вам мидии в раковинах, значит, к ним полагаются специальные щипчики и вилка. Нужно, удерживая одну створку щипчиками, другой рукой с помощью вилки извлечь моллюска и съесть.

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Если мидии вам подали с соусом или бульоном, зачерпните ложкой жидкость, переложите с вилки в ложку мидию и съешьте все вместе.

Если же вам подали пасту или плов с этим морским деликатесом, просто чередуйте мидии и макароны или рис.

Дома. В кругу близких людей специальными приборами можно пренебречь и для поедания мидий воспользоваться их же пустыми раковинами.

Для этого нужно взять половинку раковины и с ее помощью выскрести моллюска, как ложкой. Можно этой же половинкой зачерпнуть соус.

С чем сочетаются мидии: продукты и напитки

Мидии превосходно гармонируют с белыми сухими или полусухими винами и светлыми сортами пива. Вином можно как запивать морской деликатес, так и готовить их в нем.

Для приготовления мидий лучше всего брать именно морскую соль, но следует помнить, что морепродукт уже содержит определенное количество соли, и не переусердствовать.

Классический спутник любых морепродуктов – сок лимона – хорошо работает и с мидиями.

Лучший соус к мидиям максимально прост – оливковое масло, лимонный сок, чеснок и зелень. Нужно просто все смешать и получать удовольствие.

Мидии хорошо сочетаются практически со всеми продуктами – овощами, рисом, макаронами, тестом, мясом, курицей, рыбой и другими морепродуктами. Хотя истинные гурманы уверены, что лучше всего есть их отдельно, чтобы другие компоненты не перебивали изысканный вкус деликатеса.