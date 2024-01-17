Мідії вирізняються не тільки чудовим смаком, вони є низькокалорійним джерелом білка та дуже корисні. Однак питання, що з ними робити за столом, часом бентежить навіть знавців етикету.

Як правильно їсти мідії в ресторані і як зручно це робити в домашніх умовах, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як правильно їсти мідії

У ресторані. Якщо офіціант подав вам мідії в мушлях, значить, до них є спеціальні щипчики та виделка. Потрібно, утримуючи одну стулку щипчиками, іншою рукою за допомогою виделки витягти молюска та з’їсти.

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Якщо мідії вам подали з соусом або бульйоном, зачерпніть ложкою рідину, перекладіть з виделки в ложку мідію і з’їжте все разом.

Якщо ж вам подали пасту або плов із цим морським делікатесом, то просто чергуйте мідії та макарони або рис.

Вдома. У колі близьких людей спеціальними приладами можна знехтувати і для поїдання мідій скористатися їхніми ж порожніми раковинами.

Для цього потрібно взяти половинку мушлі та з її допомогою вишкребти молюска, як ложкою. Можна цією ж половинкою зачерпнути соус.

Із чим поєднуються мідії: продукти та напої

Мідії чудово гармонують із білими сухими або напівсухими винами та світлими сортами пива. Вином можна як запивати морський делікатес, так і готувати їх в ньому.

Для приготування мідій найкраще брати саме морську сіль, але слід пам’ятати, що морепродукт уже містить певну кількість солі, і не перестаратися.

Класичний супутник будь-яких морепродуктів – сік лимона – добре працює й з мідіями.

Найкращий соус до мідій максимально простий – оливкова олія, лимонний сік, часник і зелень. Потрібно просто все змішати й отримувати задоволення.

Мідії добре поєднуються практично з усіма продуктами – овочами, рисом, макаронами, тістом, м’ясом, куркою, рибою та іншими морепродуктами. Хоча справжні гурмани впевнені, що найкраще їсти їх окремо, щоб інші компоненти не перебивали вишуканий смак делікатесу.