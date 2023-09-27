Как приготовить лазанью

Лазанья конкурирует с пиццей за право считаться королевой итальянской кухни. Это идеальное блюдо для любого праздника, семейного обеда или встречи с друзьями. Оно очень вкусное, сытное и полезное.

Рецепт настоящей классической лазаньи – читайте в материале Фактов ICTV.

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты

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Классическая итальянская лазанья – это запеканка из макаронов в форме широких пластин, двух видов сыра – моцареллы и пармезана, и двух видов соусов – болоньезе и бешамель.

Для приготовления лазаньи вам понадобится:

листы для лазаньи – 1 упаковка;

моцарелла – 300 г;

пармезан – 200 г.

Соус болоньезе:

мясной фарш – 600 г;

свежие томаты – 2–3 шт.;

томатный соус или томаты в собственном соку – 300 г;

лук – 60 г;

чеснок – 2 зубка;

соль и перец по вкусу.

Соус бешамель:

молоко – 500 г;

масло сливочное – 25 г;

мука – 25 г;

соль, мускатный орех – по вкусу.

Шаг 2. Готовим соус болоньезе

Соус болоньезе – основа для лазаньи. Это мясной фарш, тушенный в томатном соусе. Для приготовления понадобится:

Порубить мелко 1 лук и 1–2 зубчика чеснока. Разогреть растительное масло в сотейнике или глубокой сковороде и отправить туда лук и чеснок. Слегка обжарить. По желанию можно добавить на этом этапе морковь и корень сельдерея – так делают многие итальянцы. Добавить к обжаренному луку и чесноку 600 г фарша. Хорошо перемешать и обжарить в течение 3–4 минут. Добавить к фаршу 2–3 мелко нарезанных бланшированных томата. Посолить и поперчить соус. Можно использовать черный перец или смесь перцев. Добавить 300 г томатного соуса или измельченных томатов в собственном соку. Тушить соус на медленном огне в течение 20–30 минут, пока фарш не станет мягким и не уйдет кислота от томатов.

Шаг 3. Готовим соус бешамель

Соус бешамель можно купить готовый или сделать самостоятельно из трех ингредиентов: сливочного масла, муки и молока.

Довести до кипения 0,5 л молока. В небольшой сковороде растопить 25 г сливочного масла. Добавить к горячему маслу 25 г муки (полная столовая ложка) и слегка обжарить до кремового цвета. Аккуратно ввести молоко в муку, постоянно помешивая смесь венчиком. Добавить в бешамель соль и мускатный орех, довести до кипения и отставить с плиты до остывания.

Желательно готовый бешамель процедить через сито или взбить блендером, чтобы удалить сгустки муки и добиться идеальной консистенции жидкого крема.

Шаг 4. Собираем лазанью

Далее нужно собрать лазанью. Удобнее всего это делать в квадратной или прямоугольной форме для выпекания.

Подготовить листы для лазаньи. На упаковке всегда будет указано, нужно ли их варить или можно использовать сырыми. Дно формы для выпекания смазать соусом бешамель. Выложить листы для лазаньи небольшим нахлестом друг на друга. Смазать соусом бешамель, выложить болоньезе и равномерно распределить по листам лазаньи. Посыпать натертой моцареллой и добавить немного натертого пармезана. Выложить следующий слой из листов лазаньи, мясного фарша, бешамеля и двух видов сыров. Чем тоньше слои, тем лучше лазанья пропечется и хорошо будет держать форму в готовом виде.

Шаг 5. Выпекаем и подаем лазанью

Перед выпеканием верхний слой нужно посыпать пармезаном. Блюдо отправить в духовку выпекаться на 30–40 минут. Первые 5–7 минут желательно выпекать запеканку при температуре 200 градусов, а затем уменьшить мощность до 150–160 градусов. Готовое блюдо немного остудить, украсить свежей зеленью, разрезать на порционные кусочки и подавать к столу.