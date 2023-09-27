Як приготувати лазанью

Лазанья конкурує з піцою за право вважатися королевою італійської кухні. Це ідеальна страва для будь-якого свята, сімейного обіду або зустрічі з друзями. Вона дуже смачна, ситна й корисна.
Рецепт справжньої класичної лазаньї – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Крок 1. Готуємо інгредієнти
Класична італійська лазанья – це запіканка з макаронів у формі широких пластин, двох видів сиру – моцарели й пармезану, і двох видів соусів – болоньєзе й бешамель.
Для приготування лазаньї вам знадобиться:
- листи для лазаньї – 1 упаковка;
- моцарела – 300 г;
- пармезан – 200 г.
Соус болоньезе:
- м’ясний фарш – 600 г;
- свіжі томати – 2–3 шт .;
- томатний соус або томати у власному соку – 300 г;
- цибуля – 60 г;
- часник – 2 зубки;
- сіль і перець за смаком.
Соус бешамель:
- молоко – 500 г;
- масло вершкове – 25 г;
- борошно – 25 г;
- сіль, мускатний горіх – за смаком.
Читайте: Шашлик в духовці: прості рецепти приготування
Крок 2. Готуємо соус болоньєзе
Соус болоньєзе – основа для лазаньї. Це м’ясний фарш, тушкований у томатному соусі. Для приготування потрібно:
- Подрібнити 1 цибулю і 1–2 зубчики часнику.
- Розігріти рослинну олію в сотейнику або глибокій сковороді і відправити туди цибулю й часник. Злегка обсмажити. За бажанням можна додати на цьому етапі моркву й корінь селери – так роблять багато італійців.
- Додати до обсмаженої цибулі й часнику 600 г фаршу. Добре перемішати й обсмажити впродовж 3–4 хвилин.
- Додати до фаршу 2–3 дрібно нарізані бланшовані томати. Посолити й поперчити соус. Можна використовувати чорний перець або суміш перців.
- Додати 300 г томатного соусу або подрібнених томатів у власному соку. Тушкувати соус на маленькому вогні впродовж 20–30 хвилин, допоки фарш не стане м’яким і не зникне кислота від томатів.
Крок 3. Готуємо соус бешамель
Соус бешамель можна купити готовий або зробити самостійно з трьох інгредієнтів: вершкового масла, борошна й молока.
- Довести до кипіння 0,5 л молока.
- У невеликій сковороді розтопити 25 г вершкового масла.
- Додати до гарячого масла 25 г борошна (повна столова ложка) і злегка обсмажити до кремового кольору.
- Повільно ввести молоко в борошно, постійно помішуючи суміш вінчиком.
- Додати до бешамелю сіль і мускатний горіх, довести до кипіння і відставити з плити до охолодження.
Бажано готовий бешамель процідити через сито або збити блендером, щоби видалити згустки борошна й домогтися ідеальної консистенції рідкого крему.
Крок 4. Збираємо лазанью
Далі потрібно зібрати лазанью. Найзручніше це робити у квадратній або прямокутній формі для випікання.
- Підготувати листи для лазаньї. На упаковці завжди буде зазначено, чи потрібно їх варити або можна використовувати сирими.
- Дно форми для випікання змастити соусом бешамель.
- Викласти листи для лазаньї невеликим нахлестом один на одного. Змастити бешамелем, викласти болоньєзе й рівномірно розподілити на листах лазаньї. Посипати натертою моцарелою й додати трохи натертого пармезану.
- Викласти наступний шар із листів лазаньї, м’ясного фаршу, бешамелю і двох видів сиру. Чим тонше шари, тим краще лазанья пропечеться й буде добре тримати форму в готовому вигляді.
Крок 5. Випікаємо й подаємо лазанью
Перед випіканням верхній шар потрібно посипати пармезаном. Страву відправити в духовку випікатися на 30–40 хвилин. Перші 5–7 хвилин бажано випікати запіканку за температури 200 градусів, а потім зменшити потужність до 150–160 градусів. Готову страву трохи остудити, прикрасити свіжою зеленню, розрізати на порційні шматочки й подавати до столу.