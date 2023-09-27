Як приготувати лазанью

Лазанья конкурує з піцою за право вважатися королевою італійської кухні. Це ідеальна страва для будь-якого свята, сімейного обіду або зустрічі з друзями. Вона дуже смачна, ситна й корисна.

Рецепт справжньої класичної лазаньї – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Крок 1. Готуємо інгредієнти

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Класична італійська лазанья – це запіканка з макаронів у формі широких пластин, двох видів сиру – моцарели й пармезану, і двох видів соусів – болоньєзе й бешамель.

Для приготування лазаньї вам знадобиться:

листи для лазаньї – 1 упаковка;

моцарела – 300 г;

пармезан – 200 г.

Соус болоньезе:

м’ясний фарш – 600 г;

свіжі томати – 2–3 шт .;

томатний соус або томати у власному соку – 300 г;

цибуля – 60 г;

часник – 2 зубки;

сіль і перець за смаком.

Соус бешамель:

молоко – 500 г;

масло вершкове – 25 г;

борошно – 25 г;

сіль, мускатний горіх – за смаком.

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Крок 2. Готуємо соус болоньєзе

Соус болоньєзе – основа для лазаньї. Це м’ясний фарш, тушкований у томатному соусі. Для приготування потрібно:

Подрібнити 1 цибулю і 1–2 зубчики часнику. Розігріти рослинну олію в сотейнику або глибокій сковороді і відправити туди цибулю й часник. Злегка обсмажити. За бажанням можна додати на цьому етапі моркву й корінь селери – так роблять багато італійців. Додати до обсмаженої цибулі й часнику 600 г фаршу. Добре перемішати й обсмажити впродовж 3–4 хвилин. Додати до фаршу 2–3 дрібно нарізані бланшовані томати. Посолити й поперчити соус. Можна використовувати чорний перець або суміш перців. Додати 300 г томатного соусу або подрібнених томатів у власному соку. Тушкувати соус на маленькому вогні впродовж 20–30 хвилин, допоки фарш не стане м’яким і не зникне кислота від томатів.

Крок 3. Готуємо соус бешамель

Соус бешамель можна купити готовий або зробити самостійно з трьох інгредієнтів: вершкового масла, борошна й молока.

Довести до кипіння 0,5 л молока. У невеликій сковороді розтопити 25 г вершкового масла. Додати до гарячого масла 25 г борошна (повна столова ложка) і злегка обсмажити до кремового кольору. Повільно ввести молоко в борошно, постійно помішуючи суміш вінчиком. Додати до бешамелю сіль і мускатний горіх, довести до кипіння і відставити з плити до охолодження.

Бажано готовий бешамель процідити через сито або збити блендером, щоби видалити згустки борошна й домогтися ідеальної консистенції рідкого крему.

Крок 4. Збираємо лазанью

Далі потрібно зібрати лазанью. Найзручніше це робити у квадратній або прямокутній формі для випікання.

Підготувати листи для лазаньї. На упаковці завжди буде зазначено, чи потрібно їх варити або можна використовувати сирими. Дно форми для випікання змастити соусом бешамель. Викласти листи для лазаньї невеликим нахлестом один на одного. Змастити бешамелем, викласти болоньєзе й рівномірно розподілити на листах лазаньї. Посипати натертою моцарелою й додати трохи натертого пармезану. Викласти наступний шар із листів лазаньї, м’ясного фаршу, бешамелю і двох видів сиру. Чим тонше шари, тим краще лазанья пропечеться й буде добре тримати форму в готовому вигляді.

Крок 5. Випікаємо й подаємо лазанью

Перед випіканням верхній шар потрібно посипати пармезаном. Страву відправити в духовку випікатися на 30–40 хвилин. Перші 5–7 хвилин бажано випікати запіканку за температури 200 градусів, а потім зменшити потужність до 150–160 градусів. Готову страву трохи остудити, прикрасити свіжою зеленню, розрізати на порційні шматочки й подавати до столу.