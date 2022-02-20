Спагеті – смачна та легка страва, якою можна себе потішити. Рецептом поділився шеф реаліті На ножах, новий епізод якого стартує на Новому каналі 16 березня, Алекс Якутов.
Як приготувати спагеті з томатним соусом та пряними польпете
Інгредієнти
- спагетті із твердих сортів пшениці – 0,5 упаковки (250 г)
- фарш яловичий – 220 г
- помідори пелаті – 150 г
- свіжий базилік – 5 листочків
- цукор – 1 ч. л.
- сіль для соусу – щіпка
- паприка копчена – 1 ч. л.
- перець чорний – 0,5 ч. л.
- кардамон – 1/4 ч. л.
- коріандр – 1/4 ч. л.
- кінза свіжа – 1 ч. л.
- сіль для фаршу – за смаком
- часник – 3 зубчики
- чилі свіжий – 0,5 шт. (можна замінити меленим)
- олія оливкова – 1 ст. л.
- масло вершкове – 1 ст. л.
- пармезан – 2 ст. л. щоайменше (його ніколи не буває багато)
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Приготування
- Паприку, чорний перець, коріандр, кардамон, кінзу, сіль, два зубчики часнику, чилі перебийте блендером до однорідної маси.
- Цю суміш додайте у фарш та перемішайте. Сформуйте невеликі кульки. Фрикадельки, вони ж польпете, мають вийти приблизно 30 г.
- Викладіть польпете у форму для запікання, збризкайте оливковою олією і відправте в духовку, розігріту до 175 градусів, на 25 хвилин.
- Поставте каструлю із водою на вогонь. Коли вода закипить, добре посоліть. Відправте спагеті варитися.
- Помідори пелаті перетріть через сито, додайте свіжий базилік, трішки солі та цукру. Вийде чудовий томатний соус.
- До фрикадельок додайте дрібно порізаний зубчик часнику та томатний соус. Усе разом трохи підпечіть у духовці.
- До фрикадельок викладіть готові спагеті, додайте трішки вершкового масла і натріть зверху пармезан.
- Додайте трішки базиліка і поперчіть, полийте зверху оливковою олією.