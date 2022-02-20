20 Лютого 2022, 16:30 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Спагеті – смачна та легка страва, якою можна себе потішити. Рецептом поділився шеф реаліті На ножах, новий епізод якого стартує на Новому каналі 16 березня, Алекс Якутов. Як приготувати спагеті з томатним соусом та пряними польпете Інгредієнти спагетті із твердих сортів пшениці – 0,5 упаковки (250 г)

фарш яловичий – 220 г

помідори пелаті – 150 г

свіжий базилік – 5 листочків

цукор – 1 ч. л.

сіль для соусу – щіпка

паприка копчена – 1 ч. л.

перець чорний – 0,5 ч. л.

кардамон – 1/4 ч. л.

коріандр – 1/4 ч. л.

кінза свіжа – 1 ч. л.

сіль для фаршу – за смаком

часник – 3 зубчики

чилі свіжий – 0,5 шт. (можна замінити меленим)

олія оливкова – 1 ст. л.

масло вершкове – 1 ст. л.

пармезан – 2 ст. л. щоайменше (його ніколи не буває багато) Читайте також: Як приготувати чіпси з лаваша – 5 рецептів Приготування Паприку, чорний перець, коріандр, кардамон, кінзу, сіль, два зубчики часнику, чилі перебийте блендером до однорідної маси. Цю суміш додайте у фарш та перемішайте. Сформуйте невеликі кульки. Фрикадельки, вони ж польпете, мають вийти приблизно 30 г. Викладіть польпете у форму для запікання, збризкайте оливковою олією і відправте в духовку, розігріту до 175 градусів, на 25 хвилин. Поставте каструлю із водою на вогонь. Коли вода закипить, добре посоліть. Відправте спагеті варитися. Помідори пелаті перетріть через сито, додайте свіжий базилік, трішки солі та цукру. Вийде чудовий томатний соус. До фрикадельок додайте дрібно порізаний зубчик часнику та томатний соус. Усе разом трохи підпечіть у духовці. До фрикадельок викладіть готові спагеті, додайте трішки вершкового масла і натріть зверху пармезан. Додайте трішки базиліка і поперчіть, полийте зверху оливковою олією.

Джерело Новий канал

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