20 февраля 2022, 16:30 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Спагетти — вкусное и легкое блюдо, которым можно себя побаловать. Рецептом поделился шеф реалити На ножах, новый эпизод которого стартует на Новом канале 16 марта, Алекс Якутов. Как приготовить спагетти с томатным соусом и пряными польпетте Ингредиенты спагетти из твердых сортов пшеницы – 0,5 упаковки (250 г)

фарш говяжий – 220 г

помидоры пелати – 150 г

свежий базилик – 5 листиков

сахар – 1 ч. л.

соль для соуса – щепотка

паприка копченая – 1 ч. л.

перец черный – 0,5 ч. л.

кардамон – 1/4 ч. л.

кориандр – 1/4 ч. л.

кинза свежая – 1 ч. л.

соль для фарша – по вкусу

чеснок – 3 зубчика

чили свежий – 0,5 шт. (можно заменить молотым)

масло оливковое – 1 ст. л.

масло сливочное – 1 ст. л.

пармезан – 2 ст. л. минимум (его никогда не бывает много) Читайте также: Как приготовить чипсы из лаваша – 5 рецептов Приготовление Паприку, черный перец, кориандр, кардамон, кинзу, соль, два зубчика чеснока, чили перебейте блендером до однородной массы. Эту смесь добавьте в фарш и перемешайте. Скатайте небольшие шарики. Фрикадельки, они же польпетте, должны выйти примерно по 30 г. Выложите польпетте в форму для запекания, сбрызните оливковым маслом и отправьте в духовку, разогретую до 175 градусов, на 25 минут. Поставьте кастрюлю с водой на огонь. Когда вода закипит, хорошо ее посолите. Отправьте спагетти вариться. Помидоры пелати перетрите через сито, добавьте свежий базилик, немного соли и сахара. Получится отличный томатный соус. К фрикаделькам добавьте мелко порезанный зубчик чеснока и томатный соус. Все вместе немного подпеките в духовке. Прямо к фрикаделькам выложите готовые спагетти, добавьте немного сливочного масла и натрите сверху пармезан. Добавьте немного базилика и поперчите, полейте сверху оливковым маслом.

Источник Новый канал

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