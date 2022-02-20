Спагетти — вкусное и легкое блюдо, которым можно себя побаловать. Рецептом поделился шеф реалити На ножах, новый эпизод которого стартует на Новом канале 16 марта, Алекс Якутов.
Как приготовить спагетти с томатным соусом и пряными польпетте
Ингредиенты
- спагетти из твердых сортов пшеницы – 0,5 упаковки (250 г)
- фарш говяжий – 220 г
- помидоры пелати – 150 г
- свежий базилик – 5 листиков
- сахар – 1 ч. л.
- соль для соуса – щепотка
- паприка копченая – 1 ч. л.
- перец черный – 0,5 ч. л.
- кардамон – 1/4 ч. л.
- кориандр – 1/4 ч. л.
- кинза свежая – 1 ч. л.
- соль для фарша – по вкусу
- чеснок – 3 зубчика
- чили свежий – 0,5 шт. (можно заменить молотым)
- масло оливковое – 1 ст. л.
- масло сливочное – 1 ст. л.
- пармезан – 2 ст. л. минимум (его никогда не бывает много)
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Приготовление
- Паприку, черный перец, кориандр, кардамон, кинзу, соль, два зубчика чеснока, чили перебейте блендером до однородной массы.
- Эту смесь добавьте в фарш и перемешайте. Скатайте небольшие шарики. Фрикадельки, они же польпетте, должны выйти примерно по 30 г.
- Выложите польпетте в форму для запекания, сбрызните оливковым маслом и отправьте в духовку, разогретую до 175 градусов, на 25 минут.
- Поставьте кастрюлю с водой на огонь. Когда вода закипит, хорошо ее посолите. Отправьте спагетти вариться.
- Помидоры пелати перетрите через сито, добавьте свежий базилик, немного соли и сахара. Получится отличный томатный соус.
- К фрикаделькам добавьте мелко порезанный зубчик чеснока и томатный соус. Все вместе немного подпеките в духовке.
- Прямо к фрикаделькам выложите готовые спагетти, добавьте немного сливочного масла и натрите сверху пармезан.
- Добавьте немного базилика и поперчите, полейте сверху оливковым маслом.