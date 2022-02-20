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Как приготовить спагетти с томатным соусом и пряными польпетте — рецепт

20 февраля 2022, 16:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
спагетти
Источник: Pixabay

Спагетти — вкусное и легкое блюдо, которым можно себя побаловать. Рецептом поделился шеф реалити На ножах, новый эпизод которого стартует на Новом канале 16 марта, Алекс Якутов.

Алекс Якутов

Как приготовить спагетти с томатным соусом и пряными польпетте

Ингредиенты

  • спагетти из твердых сортов пшеницы – 0,5 упаковки (250 г)
  • фарш говяжий – 220 г
  • помидоры пелати – 150 г
  • свежий базилик – 5 листиков
  • сахар – 1 ч. л.
  • соль для соуса – щепотка
  • паприка копченая – 1 ч. л.
  • перец черный – 0,5 ч. л.
  • кардамон – 1/4 ч. л.
  • кориандр – 1/4 ч. л.
  • кинза свежая – 1 ч. л.
  • соль для фарша – по вкусу
  • чеснок – 3 зубчика
  • чили свежий – 0,5 шт. (можно заменить молотым)
  • масло оливковое – 1 ст. л.
  • масло сливочное – 1 ст. л.
  • пармезан – 2 ст. л. минимум (его никогда не бывает много)
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Приготовление

  1. Паприку, черный перец, кориандр, кардамон, кинзу, соль, два зубчика чеснока, чили перебейте блендером до однородной массы.
  2. Эту смесь добавьте в фарш и перемешайте. Скатайте небольшие шарики. Фрикадельки, они же польпетте, должны выйти примерно по 30 г.
  3. Выложите польпетте в форму для запекания, сбрызните оливковым маслом и отправьте в духовку, разогретую до 175 градусов, на 25 минут.
  4. Поставьте кастрюлю с водой на огонь. Когда вода закипит, хорошо ее посолите. Отправьте спагетти вариться.
  5. Помидоры пелати перетрите через сито, добавьте свежий базилик, немного соли и сахара. Получится отличный томатный соус.
  6. К фрикаделькам добавьте мелко порезанный зубчик чеснока и томатный соус. Все вместе немного подпеките в духовке.
  7. Прямо к фрикаделькам выложите готовые спагетти, добавьте немного сливочного масла и натрите сверху пармезан.
  8. Добавьте немного базилика и поперчите, полейте сверху оливковым маслом.

Источник
Новый канал
Теги
Здоровое питание , Кулінарні рецепти , Рецепт
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