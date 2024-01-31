Прыщи — и сами по себе явление неприятное, но часто после себя они оставляют красные пятна на коже.

Факты ICTV спросили у врача-косметолога Дарьи Гончаровой, как убрать пятна от прыщей и почему они появляются.

Почему образуются застойные красные пятна после прыщей

Красные пятна после прыщей (постакне) — это результат воспаления и повреждения кожи.

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— Постакне — это локальные изменения цвета и рельефа кожи (пятна и рубцы), возникающие в результате угревой сыпи и акне, — объясняет эксперт.

Когда прыщ исчезает, он может оставлять после себя поврежденную кожу и расширенные сосуды, что приводит к появлению красных пятен.

— Следы от акне в основном остаются после частого выдавливания прыщей и травматизации воспаленных участков кожи, — говорит косметолог.

Воспаление активизирует выработку пигмента меланина, что может привести к изменению цвета кожи в пораженной области.

Также неправильно подобранные средства для ухода за кожей и несоблюдение правил во время лечения акне могут раздражать ее.

Как убрать пятна от прыщей в домашних условиях

Первое, что нужно сделать для того, чтобы избавиться от пятен от прыщей, — это подобрать правильный и качественный уход.

— Лучший вариант — косметолог должен подобрать качественный уход за вашей кожей. Обычно это кислоты: алелоиновая, салициловая, миндальная. Также советуют применять ретинол и витамин С и обязательно SPF-защиту, — говорит эксперт.

Для очищения кожи следует использовать деликатные средства, не вызывающие раздражений.

Использование энзимной пудры или плигинов быть полезным для более глубокого очищения кожи и улучшения регенерации.

Витамины С и Е эффективны в борьбе с воспалением и способствуют уменьшению красных пятен после прыщей.

Ниацинамид в составе кремов или сывороток поможет выровнять тон кожи и уменьшить покраснения.

Как убрать темные пятна от прыщей у косметолога

Если домашнего ухода не достаточно, чтобы убрать постакне, стоит воспользоваться косметологическими процедурами.

— В кабинете косметолога можно сделать пилинги, ферментотерапию, мезотерапию или лазерную шлифовку, — советует Дарья.

Лазер эффективно выравнивает тон кожи и способствует уменьшению красных пятен после прыщей.

Различные пилинги помогают коже регенерироваться и качественно удаляют постакне.

Как предотвратить образование пятен после прыщей

Ни в коем случае нельзя выдавливать прыщи или пытаться их вылечить агрессивными чистками. Это только раздражает и повреждает кожу.

— Чтобы не образовывались постакне, надо обратиться к косметологу. Далее специалист будет смотреть, в каком состоянии кожа и, возможно, назначит консультацию дерматолога, гастроэнтеролога, гинеколога и т.д., — советует специалист.

Надо стараться не тереть лицо грубыми полотенцами. Это раздражает кожу и увеличит риск образования красных пятен.

Солнцезащитный крем является ключевым элементом для уменьшения риска появления постакне.

Красные пятна после прыщей не означают ничего страшного, но могут не нравиться эстетически. Их можно легко убрать, если подобрать качественный уход за кожей.