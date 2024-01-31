Прищі – і самі по собі явище неприємне, але часто після себе вони залишають червоні плями на шкіри.

Факти ICTV запитали у лікаря-косметолога Дар’ї Гончарової, як прибрати плями від прищів та чому вони з’являються.

Чому утворюються застійні червоні плями після прищів

Червоні плями після прищів (постакне) – це результат запалення та пошкодження шкіри.

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– Постакне — це локальні зміни кольору та рельєфу шкіри (плями та рубці), що виникають в результаті вугрового висипу та акне, – пояснює експертка.

Коли прищ зникає, він може залишати після себе пошкоджену шкіру та розширені судини, що призводить до появи червоних плям.

– Сліди від акне здебільшого залишаються після частого видавлювання прищів та травматизації запалених ділянок шкіри, – каже косметолог.

Запалення активізує вироблення пігменту меланіну, що може призвести до зміни кольору шкіри в ураженій області.

Також неправильно підібрані засоби для догляду за шкірою та недотримання правил під час лікування акне можуть подразнювати її.

Як прибрати плями від прищів у домашніх умовах

Найперше, що потрібно зробити для того, щоб позбутися плям від прищів, – це підібрати правильний та якісний догляд.

– Найкращий варіант – косметолог має підібрати якісний догляд за вашою шкірою. Зазвичай це кислоти: алелоіновая, саліцилова, мигдальна. Також радять застосовувати ретинол та вітамін С і обов’язково SPF-захист, – говорить експертка.

Для очищення шкіри варто використовувати делікатні засоби, які не викликають подразнень.

Використання ензимної пудри або плігінів бути корисним для більш глибокого очищення шкіри та поліпшення регенерації.

Вітаміни С та Е ефективні в боротьбі із запаленням та сприяють зменшенню червоних плям після прищів.

Ніацинамід у складі кремів чи сироваток допоможе вирівняти тон шкіри та зменшити почервоніння.

Як прибрати темні плями від прищів у косметолога

Якщо домашнього догляду недостатньо, щоб прибрати постакне, варто звернутися до косметологічних процедур.

– У кабінеті косметолога можна зробити пілінги, ферментотерапію, мезотерапію чи лазерне шліфування – радить Дар’я.

Лазер ефективно вирівнює тон шкіри та сприяє зменшенню червоних плям після прищів.

Різні пілінги допомагають шкірі регенеруватися та якісно видаляють постакне.

Як запобігти утворенню плям після прищів

У жодному разі не можна видавлювати прищі або намагатися їх вилікувати агресивним чищенням. Це лише подразнює та пошкоджує шкіру.

– Щоб не утворювались постакне, треба звернутися до косметолога. Фахівець подивиться, в якому стані шкіра і, можливо, призначить консультацію дерматолога, гастроентеролога, гінеколога тощо, – радить фахівчиня.

Треба намагатися не терти обличчя грубими рушниками. Це може подразнити шкіру та збільшити ризик утворення червоних плям.

Сонцезахисний крем є ключовим елементом для зменшення ризику появи постакне.

Червоні плями після прищів не означають нічого страшного, але можуть не подобатися естетично. Їх можна легко прибрати, якщо підібрати якісний догляд за шкірою.