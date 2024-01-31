Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Їжа Підтримати Відео
Краса

Як прибрати червоні плями після прищів у домашніх умовах – поради косметолога

31 Січня 2024, 11:17
Ольга Боднарчук редактор Дар'я Гончарова косметолог
шкіра, прищі
Джерело: Depositphotos

Прищі – і самі по собі явище неприємне, але часто після себе вони залишають червоні плями на шкіри.

Факти ICTV запитали у лікаря-косметолога Дар’ї Гончарової, як прибрати плями від прищів та чому вони з’являються.

Чому утворюються застійні червоні плями після прищів

Червоні плями після прищів (постакне) – це результат запалення та пошкодження шкіри.

Зараз дивляться

– Постакне — це локальні зміни кольору та рельєфу шкіри (плями та рубці), що виникають в результаті вугрового висипу та акне, – пояснює експертка.

Коли прищ зникає, він може залишати після себе пошкоджену шкіру та розширені судини, що призводить до появи червоних плям.

– Сліди від акне здебільшого залишаються після частого видавлювання прищів та травматизації запалених ділянок шкіри, – каже косметолог.

Запалення активізує вироблення пігменту меланіну, що може призвести до зміни кольору шкіри в ураженій області.

Також неправильно підібрані засоби для догляду за шкірою та недотримання правил під час лікування акне можуть подразнювати її.

Як прибрати плями від прищів у домашніх умовах

Найперше, що потрібно зробити для того, щоб позбутися плям від прищів, – це підібрати правильний та якісний догляд.

– Найкращий варіант – косметолог має підібрати якісний догляд за вашою шкірою. Зазвичай це кислоти: алелоіновая, саліцилова, мигдальна. Також радять застосовувати ретинол та вітамін С і обов’язково SPF-захист, – говорить експертка.

Для очищення шкіри варто використовувати делікатні засоби, які не викликають подразнень.

Використання ензимної пудри або плігінів бути корисним для більш глибокого очищення шкіри та поліпшення регенерації.

Вітаміни С та Е ефективні в боротьбі із запаленням та сприяють зменшенню червоних плям після прищів.

Ніацинамід у складі кремів чи сироваток допоможе вирівняти тон шкіри та зменшити почервоніння.

Як прибрати темні плями від прищів у косметолога

Якщо домашнього догляду недостатньо, щоб прибрати постакне, варто звернутися до косметологічних процедур.

– У кабінеті косметолога можна зробити пілінги, ферментотерапію, мезотерапію чи лазерне шліфування – радить Дар’я.

Лазер ефективно вирівнює тон шкіри та сприяє зменшенню червоних плям після прищів.

Різні пілінги допомагають шкірі регенеруватися та якісно видаляють постакне.

Як запобігти утворенню плям після прищів

У жодному разі не можна видавлювати прищі або намагатися їх вилікувати агресивним чищенням. Це лише подразнює та пошкоджує шкіру.

– Щоб не утворювались постакне, треба звернутися до косметолога. Фахівець подивиться, в якому стані шкіра і, можливо, призначить консультацію дерматолога, гастроентеролога, гінеколога тощо, – радить фахівчиня.

Треба намагатися не терти обличчя грубими рушниками. Це може подразнити шкіру та збільшити ризик утворення червоних плям.

Сонцезахисний крем є ключовим елементом для зменшення ризику появи постакне.

Червоні плями після прищів не означають нічого страшного, але можуть не подобатися естетично. Їх можна легко прибрати, якщо підібрати якісний догляд за шкірою.

Читайте також:
Як прибрати червоні плями після прищів у домашніх умовах – поради косметологаСальні нитки: косметолог розповіла що це, та як із ними боротися

Теги
косметологія Поради Проблемна шкіра
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь