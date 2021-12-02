Плов — одно из самых вкусных и популярных блюд восточной кухни. Каждая хозяйка хоть раз пробовала его приготовить. Хотя рецепт кажется несложным, но блюдо весьма капризное, и не всем удается справиться с первого раза.

Как приготовить идеальный плов, рассказал шеф реалити Нового канала Адская кухня Алекс Якутов.

Секрет №1. Идеальный рис

— Самое главное в плове — это правильно подобранный рис. Берите басмати. Перед готовкой хорошо промойте его под холодной проточной водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной, — говорит Алекс Якутов.

По его словам, плов желательно готовить в казане. Но если его нет, не беда. Можно сделать небольшую порцию блюда в глубокой сковороде. Приготовить плов в кастрюле не выйдет. Снизу он будет пригорать, ведь в процессе готовки его нельзя перемешивать.

Секрет №2. Соблюдайте процедуру

— Плов начинают готовить с обжарки лука на сковороде, чтобы он почти пригорел. Это придаст рису темный цвет. Потом достаете его и на этом масле обжариваете баранину на высокой температуре, чтобы “запаковать” и оставить мясо сочным. Достаете мясо. Обжариваете лук, морковь, специи — зиру, черный перец, куркуму. К ним добавляете мясо. Вместе перемешиваете и дальше обжариваете. Потом сгребаете все на середину сковороды и засыпаете рисом. Можно добавить барбарис, изюм, айву. Заливаете плов водой так, чтобы сверху риса ее было на несколько пальцев, и накрываете крышкой. Готовите на среднем огне, — объясняет шеф.

Когда рис разбухнет, а вода выкипит, аккуратно поднимаете его снизу и перекладываете наверх, до этого крышку не снимайте, добавляет он.

Секрет №3. Пропорции

— Моркови в плове должно быть очень много, лука — меньше. Мясо к рису берем в пропорции 2 к 1. Например, на 2 кг баранины идет килограмм риса. Лука — пару головок. И еще пару головок, которые вы обжариваете в самом начале. Зиры, черного перца горошком, барбариса возьмите по чайной ложке. Айву — целую, ее нужно порезать. Чеснока — одну головку, — продолжает Алекс Якутов.

Соли нужно добавить по вкусу, подводит итог он.