Плов – одна з найсмачніших і найпопулярніших страв східної кухні. Кожна господиня хоча б раз пробувала приготувати його. Хоча рецепт здається нескладним, але страва дуже примхлива, і не всім вдається впоратися з першого разу.

Як приготувати ідеальний плов, розповів шеф реаліті Нового каналу Пекельна кухня Алекс Якутов.

Секрет №1. Ідеальний рис

– Найголовніше у плові – це правильно підібраний рис. Беріть басматі. Перед готуванням добре промийте його під холодною проточною водою доти, доки вода не стане прозорою, – каже Алекс Якутов.

За його словами, плов бажано готувати у казані. Але якщо його немає, то не біда. Можна зробити невелику порцію страви у глибокій сковороді. Приготувати плов у каструлі не вийде. Знизу він підгоратиме, адже у процесі приготування його не можна перемішувати.

Секрет №2. Дотримуйтесь процедури

– Плов починають готувати з обсмажування цибулі на сковороді, щоб вона майже пригоріла. Це надасть рису темного кольору. Потім дістаєте його і на цій олії обсмажуєте баранину на високій температурі, щоб “запакувати” і залишити м’ясо соковитим. Дістаєте м’ясо. Обсмажуєте цибулю, моркву, спеції – зіру, чорний перець, куркуму. До них додаєте м’ясо. Разом перемішуєте і далі обсмажуєте. Потім згрібаєте все на середину сковороди та засипаєте рисом. Можна додати барбарис, родзинки, айву. Заливаєте плов водою так, щоб над рисом її було на кілька пальців, і накриваєте кришкою. Готуєте на середньому вогні, – пояснює шеф.

Коли рис розбухне, а вода википить, акуратно піднімаєте його знизу і перекладаєте нагору, до цього не знімайте кришку, додає він.

Секрет №3. Пропорції

– Моркви у плові має бути дуже багато, цибулі – менше. М’ясо до рису беремо у пропорції 2 до 1. Наприклад, на 2 кг баранини йде кілограм рису. Цибулі – кілька штук. І ще кілька головок, які ви обсмажуєте на самому початку. Зіри, чорного перцю горошком, барбарису візьміть по чайній ложці. Айву – цілу, її треба порізати. Часнику – одну головку, – продовжує Алекс Якутов.

Солі потрібно додати за смаком, підсумував він.