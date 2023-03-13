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Как приготовить киноа с булгуром: пошаговый рецепт

13 марта 2023, 18:26
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
рецепт кіноа з булгуром
Источник: Unsplash

Если вы придерживаетесь правильного питания или просто решили разнообразить свой рацион, попробуйте приготовить киноа с булгуром. Этот легкий рецепт особенно подходит в период Великого поста 2023, ведь для вкусных блюд необязательно использовать мясные ингредиенты.

Факты ICTV рассказывают, как быстро и вкусно приготовить киноа с булгуром.

Киноа с булгуром

Ингредиенты:

  • киноа — 1 стакан;
  • булгур — 1 стакан (или смесь киноа с булгуром);
  • вода — 2,5 стакана;
  • лук — 1-2 шт;
  • морковь — 1-2 шт;
  • шампиньоны — 200 г;
  • масло растительное;
  • специи, соль и перец по вашему вкусу.
  • способ приготовления:
  1. Сперва промойте киноа с булгуром под водой.
  2. Крупу залейте водой в кастрюле, посолите и варите под крышкой на слабом огне до 15 мин.
  3. Очистите и промойте овощи.
  4. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на терке. Жарьте на растительном масле до прозрачности лука. Грибы мелко нарежьте небольшими кусочками, добавьте в сковородку и жарьте все овощи 10-15 мин.
  5. Слейте воду уже из готовой смеси круп и подайте на стол вместе с овощами.

Во время приготовлению можно добавить и другие овощи, а также, по желанию, любое мясо.

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