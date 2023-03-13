Если вы придерживаетесь правильного питания или просто решили разнообразить свой рацион, попробуйте приготовить киноа с булгуром. Этот легкий рецепт особенно подходит в период Великого поста 2023, ведь для вкусных блюд необязательно использовать мясные ингредиенты.
Факты ICTV рассказывают, как быстро и вкусно приготовить киноа с булгуром.
Киноа с булгуром
Ингредиенты:
- киноа — 1 стакан;
- булгур — 1 стакан (или смесь киноа с булгуром);
- вода — 2,5 стакана;
- лук — 1-2 шт;
- морковь — 1-2 шт;
- шампиньоны — 200 г;
- масло растительное;
- специи, соль и перец по вашему вкусу.
- способ приготовления:
- Сперва промойте киноа с булгуром под водой.
- Крупу залейте водой в кастрюле, посолите и варите под крышкой на слабом огне до 15 мин.
- Очистите и промойте овощи.
- Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на терке. Жарьте на растительном масле до прозрачности лука. Грибы мелко нарежьте небольшими кусочками, добавьте в сковородку и жарьте все овощи 10-15 мин.
- Слейте воду уже из готовой смеси круп и подайте на стол вместе с овощами.
Во время приготовлению можно добавить и другие овощи, а также, по желанию, любое мясо.
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