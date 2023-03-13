Если вы придерживаетесь правильного питания или просто решили разнообразить свой рацион, попробуйте приготовить киноа с булгуром. Этот легкий рецепт особенно подходит в период Великого поста 2023, ведь для вкусных блюд необязательно использовать мясные ингредиенты.

Факты ICTV рассказывают, как быстро и вкусно приготовить киноа с булгуром.

Киноа с булгуром

Ингредиенты:

киноа — 1 стакан;

булгур — 1 стакан (или смесь киноа с булгуром);

вода — 2,5 стакана;

лук — 1-2 шт;

морковь — 1-2 шт;

шампиньоны — 200 г;

масло растительное;

специи, соль и перец по вашему вкусу.

способ приготовления:

Сперва промойте киноа с булгуром под водой. Крупу залейте водой в кастрюле, посолите и варите под крышкой на слабом огне до 15 мин. Очистите и промойте овощи. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на терке. Жарьте на растительном масле до прозрачности лука. Грибы мелко нарежьте небольшими кусочками, добавьте в сковородку и жарьте все овощи 10-15 мин. Слейте воду уже из готовой смеси круп и подайте на стол вместе с овощами.

Во время приготовлению можно добавить и другие овощи, а также, по желанию, любое мясо.