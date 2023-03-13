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Їжа

Як приготувати кіноа з булгуром: покроковий рецепт

13 Березня 2023, 18:26
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
рецепт кіноа з булгуром
Джерело: Unsplash

Якщо ви дотримуєтеся правильного харчування або просто вирішили урізноманітнити свій раціон, спробуйте приготувати кіноа з булгуром. Цей легкий рецепт особливо підходить у період Великого посту 2023, адже для смачних страв необовʼязково використовувати мʼясні інгредієнти.

Факти ICTV розповідають як швидко та смачно приготувати кіноа з булгуром.

Кіноа з булгуром

Інгредієнти:

  • кіноа – 1 склянка;
  • булгур – 1 склянка (або суміш кіноа з булгуром);
  • вода – 2,5 склянки;
  • цибуля – 1-2 шт;
  • морква – 1-2 шт;
  • печериці – 200 г;
  • олія;
  • спеції, сіль і перець на ваш смак.

Спосіб приготування:

  1. Спершу промийте кіноа з булгуром під водою.
  2. Крупу залийте водою в кастрлі, посоліть і варіть під кришкою на слабкому вогоні до 15 хв.
  3. Очистіть та промийте овочі.
  4. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву натріть на тертці. Смажте на олії до прозорості цибулі. Гриби дрібно наріжте невеличкими шматочками, додайте у сковорідку і смажте всі овочі 10-15 хв.
  5. Злийте воду вже з готової суміші круп та подайте на стіл разом із овочами.

Упродовж приготування можна додати й інші овочі, а також, за бажанням, будь-яке мʼясо.

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