Якщо ви дотримуєтеся правильного харчування або просто вирішили урізноманітнити свій раціон, спробуйте приготувати кіноа з булгуром. Цей легкий рецепт особливо підходить у період Великого посту 2023, адже для смачних страв необовʼязково використовувати мʼясні інгредієнти.

Факти ICTV розповідають як швидко та смачно приготувати кіноа з булгуром.

Кіноа з булгуром

Інгредієнти:

кіноа – 1 склянка;

булгур – 1 склянка (або суміш кіноа з булгуром);

вода – 2,5 склянки;

цибуля – 1-2 шт;

морква – 1-2 шт;

печериці – 200 г;

олія;

спеції, сіль і перець на ваш смак.

Спосіб приготування:

Спершу промийте кіноа з булгуром під водою. Крупу залийте водою в кастрлі, посоліть і варіть під кришкою на слабкому вогоні до 15 хв. Очистіть та промийте овочі. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву натріть на тертці. Смажте на олії до прозорості цибулі. Гриби дрібно наріжте невеличкими шматочками, додайте у сковорідку і смажте всі овочі 10-15 хв. Злийте воду вже з готової суміші круп та подайте на стіл разом із овочами.

Упродовж приготування можна додати й інші овочі, а також, за бажанням, будь-яке мʼясо.