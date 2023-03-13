Якщо ви дотримуєтеся правильного харчування або просто вирішили урізноманітнити свій раціон, спробуйте приготувати кіноа з булгуром. Цей легкий рецепт особливо підходить у період Великого посту 2023, адже для смачних страв необовʼязково використовувати мʼясні інгредієнти.
Факти ICTV розповідають як швидко та смачно приготувати кіноа з булгуром.
Кіноа з булгуром
Інгредієнти:
- кіноа – 1 склянка;
- булгур – 1 склянка (або суміш кіноа з булгуром);
- вода – 2,5 склянки;
- цибуля – 1-2 шт;
- морква – 1-2 шт;
- печериці – 200 г;
- олія;
- спеції, сіль і перець на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Спершу промийте кіноа з булгуром під водою.
- Крупу залийте водою в кастрлі, посоліть і варіть під кришкою на слабкому вогоні до 15 хв.
- Очистіть та промийте овочі.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву натріть на тертці. Смажте на олії до прозорості цибулі. Гриби дрібно наріжте невеличкими шматочками, додайте у сковорідку і смажте всі овочі 10-15 хв.
- Злийте воду вже з готової суміші круп та подайте на стіл разом із овочами.
Упродовж приготування можна додати й інші овочі, а також, за бажанням, будь-яке мʼясо.
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