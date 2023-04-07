Хозяйки не перестают экспериментировать с рецептами паски. И это неудивительно, ведь вариантов пасхального хлеба – множество.
Один из интересных — паска на сметане. Такой рецепт подойдет для тех, кто любит нежную выпечку.
Как приготовить паску на сметане, рассказывают Факты ICTV.
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Рецепт паски на сметане
Ингредиенты на 5-6 порций
- молоко — 500 мл
- мука — 1 кг
- сливочное масло — 200 г
- сметана — 100 г
- сахар — 600 г
- дрожжи свежие — 70 г
- яйца куриные — 10 шт
- соль — 5 г
- ванильный сахар — по вкусу
- изюм — по желанию
- растительное масло — 1,5 ст.л.
Способ приготовления
- Налейте молоко в кастрюлю и подогрейте на маленьком огне.
- Добавьте 350 г сахара и перемешивайте, пока он не растворится.
- Отлейте часть молока в другую посудину, добавьте дрожжи.
- После этого перелейте дрожжевую смесь в оставшееся молоко.
- Высыпьте оставшийся сахар в чистую посуду и добавьте яйца.
- Взбейте смесь.
- Поделите сливочное масло на две части. Одну из них растопите на маленьком огне и добавьте к яичной смеси.
- Смешайте молочную и масляную смесь.
- Добавьте к полученной смеси муку и замесите тесто.
- Накройте тесто чистым полотенцем и поставьте в теплое место на 2-3 часа.
- После этого вымешивайте тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
- Добавьте изюм или другие вкусности по желанию.
- Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.
- Выпекайте паску в течение часа при стабильной температуре.