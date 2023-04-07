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Еда

Как приготовить паску на сметане: пошаговая инструкци

7 апреля 2023, 18:19
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Паска сметані
Источник: Unsplash

Хозяйки не перестают экспериментировать с рецептами паски. И это неудивительно, ведь вариантов пасхального хлеба – множество.

Один из интересных — паска на сметане. Такой рецепт подойдет для тех, кто любит нежную выпечку.

Как приготовить паску на сметане, рассказывают Факты ICTV.

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Рецепт паски на сметане

Ингредиенты на 5-6 порций

  • молоко — 500 мл
  • мука — 1 кг
  • сливочное масло — 200 г
  • сметана — 100 г
  • сахар — 600 г
  • дрожжи свежие — 70 г
  • яйца куриные — 10 шт
  • соль — 5 г
  • ванильный сахар — по вкусу
  • изюм — по желанию
  • растительное масло — 1,5 ст.л.

Способ приготовления

  1. Налейте молоко в кастрюлю и подогрейте на маленьком огне.
  2. Добавьте 350 г сахара и перемешивайте, пока он не растворится.
  3. Отлейте часть молока в другую посудину, добавьте дрожжи.
  4. После этого перелейте дрожжевую смесь в оставшееся молоко.
  5. Высыпьте оставшийся сахар в чистую посуду и добавьте яйца.
  6. Взбейте смесь.
  7. Поделите сливочное масло на две части. Одну из них растопите на маленьком огне и добавьте к яичной смеси.
  8. Смешайте молочную и масляную смесь.
  9. Добавьте к полученной смеси муку и замесите тесто.
  10. Накройте тесто чистым полотенцем и поставьте в теплое место на 2-3 часа.
  11. После этого вымешивайте тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
  12. Добавьте изюм или другие вкусности по желанию.
  13. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.
  14. Выпекайте паску в течение часа при стабильной температуре.
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