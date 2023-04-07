Хозяйки не перестают экспериментировать с рецептами паски. И это неудивительно, ведь вариантов пасхального хлеба – множество.

Один из интересных — паска на сметане. Такой рецепт подойдет для тех, кто любит нежную выпечку.

Как приготовить паску на сметане, рассказывают Факты ICTV.

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Рецепт паски на сметане

Ингредиенты на 5-6 порций

молоко — 500 мл

мука — 1 кг

сливочное масло — 200 г

сметана — 100 г

сахар — 600 г

дрожжи свежие — 70 г

яйца куриные — 10 шт

соль — 5 г

ванильный сахар — по вкусу

изюм — по желанию

растительное масло — 1,5 ст.л.

Способ приготовления