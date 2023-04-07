Господині не перестають експериментувати з рецептами пасок. І це не дивно, адже варіантів великоднього хліба – безліч.
Один із цікавих – паска на сметані. Такий рецепт підійде для тих, хто любить ніжну випічку.
Як приготувати паску на сметані, розповідають Факти ICTV.
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Рецепт паски на сметані
Інгредієнти на 5-6 порцій
- молоко – 500 мл
- борошно – 1 кг
- вершкове масло – 200 г
- сметана – 100 г
- цукор – 600 г
- дріжджі свіжі – 70 г
- яйця курячі – 10 шт
- сіль – 5 г
- ванільний цукор – за смаком
- родзинки – за бажанням
- олія – 1,5 ст.л.
Спосіб приготування
- Налийте молоко в каструлю і підігрійте на маленькому вогні.
- Додайте 350 г цукру та перемішуйте, доки він не розчинеться.
- Відлийте частину молока в іншу посудину, додайте дріжджі.
- Після цього перелийте дріжджову суміш до решти молока.
- Висипте решту цукру в чистий посуд і додайте яйця. Збийте суміш.
- Поділіть вершкове масло на дві частини. Одну з них розтопіть на маленькому вогні і додайте до яєчної суміші.
- Змішайте молочний і масляний розчини.
- Додайте до отриманої суміші борошно і замісіть тісто.
- Накрийте тісто чистим рушником і поставте в тепле місце на 2-3 години.
- Після цього вимішуйте тісто, поки воно не перестане липнути до рук.
- Додайте родзинки чи інші смаколики за бажаням.
- Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів.
- Випікайте паску протягом години за стабільної температури.