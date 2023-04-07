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Їжа

Як приготувати паску на сметані: покрокова інструкція

7 Квітня 2023, 18:19
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Паска сметані
Джерело: Unsplash

Господині не перестають експериментувати з рецептами пасок. І це не дивно, адже варіантів великоднього хліба – безліч.

Один із цікавих – паска на сметані. Такий рецепт підійде для тих, хто любить ніжну випічку.

Як приготувати паску на сметані, розповідають Факти ICTV.

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Рецепт паски на сметані

Інгредієнти на 5-6 порцій

  • молоко – 500 мл
  • борошно – 1 кг
  • вершкове масло – 200 г
  • сметана – 100 г
  • цукор – 600 г
  • дріжджі свіжі – 70 г
  • яйця курячі – 10 шт
  • сіль – 5 г
  • ванільний цукор – за смаком
  • родзинки – за бажанням
  • олія – 1,5 ст.л.

Спосіб приготування

  1. Налийте молоко в каструлю і підігрійте на маленькому вогні.
  2. Додайте 350 г цукру та перемішуйте, доки він не розчинеться.
  3. Відлийте частину молока в іншу посудину, додайте дріжджі.
  4. Після цього перелийте дріжджову суміш до решти молока.
  5. Висипте решту цукру в чистий посуд і додайте яйця. Збийте суміш.
  6. Поділіть вершкове масло на дві частини. Одну з них розтопіть на маленькому вогні і додайте до яєчної суміші.
  7. Змішайте молочний і масляний розчини.
  8. Додайте до отриманої суміші борошно і замісіть тісто.
  9. Накрийте тісто чистим рушником і поставте в тепле місце на 2-3 години.
  10. Після цього вимішуйте тісто, поки воно не перестане липнути до рук.
  11. Додайте родзинки чи інші смаколики за бажаням.
  12. Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів.
  13. Випікайте паску протягом години за стабільної температури.
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