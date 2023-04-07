Господині не перестають експериментувати з рецептами пасок. І це не дивно, адже варіантів великоднього хліба – безліч.

Один із цікавих – паска на сметані. Такий рецепт підійде для тих, хто любить ніжну випічку.

Як приготувати паску на сметані, розповідають Факти ICTV.

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Рецепт паски на сметані

Інгредієнти на 5-6 порцій

молоко – 500 мл

борошно – 1 кг

вершкове масло – 200 г

сметана – 100 г

цукор – 600 г

дріжджі свіжі – 70 г

яйця курячі – 10 шт

сіль – 5 г

ванільний цукор – за смаком

родзинки – за бажанням

олія – 1,5 ст.л.

Спосіб приготування