Крафін – повітряна та неймовірно смачна випічка, яка чудово смакуватиме на Великдень.
Ми розповімо, як приготувати паску крафін за рецептом Лізи Глінської з різними начинками – родзинками, горіхами, маком чи шоколадом.
Великодній крафін – смачний рецепт
Інгредієнти для опари:
- молоко – 300 мл;
- цукор – 20 г;
- дріжджі – 5 г (сухі) або 15 г (пресовані);
- борошно – 150 г.
Як приготувати опару для крафіна
З’єднуємо дріжджі з борошном і перемішуємо. Сухі дріжджі змішуємо з борошном, якщо готуємо із пресованих, розчиняємо їх у теплому молоці.
У трохи тепле молоко додаємо цукор і борошно з дріжджами. Перемішуємо. Накриваємо рушником і ставимо у тепле місце.
Інгредієнти для тіста (з розрахунку на 6 невеликих крафінів):
- опара;
- яйця – 2 шт;
- цукор – 100 г;
- сіль – 5 г;
- борошно – 500 г;
- вершкове масло – 200 г;
- начинка – горіхи, мак, шоколад, родзинки (на власний вибір).
Як приготувати тісто для крафіна
- Змішуємо яйця з цукром і сіллю, перемішуємо. Додаємо опару.
- У просіяне через сито борошно додаємо 100 г розм’якшеного вершкового масла та вимішуємо тісто.
- Перекладаємо тісто в миску та накриваємо рушником, прибираємо у тепле місце на годину.
- Розділяємо тісто на 6 рівних частин і формуємо кульки, накриваємо їх харчовою плівкою.
- Розкочуємо тісто у прямокутник 30*40 см, товщиною 3 мм.
- Промазуємо поверхню тіста розм’якшеним вершковим маслом.
Тепер додаємо начинку до крафіна на свій смак. Це можуть бути родзинки чи будь-які інші сухофрукти, горіхи (попередньо просмажені в духовці), мак (замочувати не потрібно) або шматочки шоколаду (важливо, щоб вони були стійкими до високих температур).
Щоб сухофрукти не забирали вологу з випічки, краще замочувати їх у сиропі (100 мл води та 100 г цукру). Тоді крафін буде соковитим і ніжним.
Формуємо крафін і випікаємо 30-35 хвилин у формах за температури 180°С.
Коли великодній крафін охолоне, декоруємо його цукровою пудрою. Смачного!
Читайте також:
- Православний та католицький Великдень 2023: дати, традиції та заборони
- Які паски приготувати на Великдень 2023 – пʼять рецептів
- Що приготувати на Великдень 2023: рецепти страв для святкового столу
- Великдень 2023: як нестандартно прикрасити паску та приготувати глазур
- Як приготувати паску за класичним рецептом