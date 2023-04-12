Крафін – повітряна та неймовірно смачна випічка, яка чудово смакуватиме на Великдень.

Ми розповімо, як приготувати паску крафін за рецептом Лізи Глінської з різними начинками – родзинками, горіхами, маком чи шоколадом.

Великодній крафін – смачний рецепт

Інгредієнти для опари:

молоко – 300 мл;

цукор – 20 г;

дріжджі – 5 г (сухі) або 15 г (пресовані);

борошно – 150 г.

Як приготувати опару для крафіна

З’єднуємо дріжджі з борошном і перемішуємо. Сухі дріжджі змішуємо з борошном, якщо готуємо із пресованих, розчиняємо їх у теплому молоці.

У трохи тепле молоко додаємо цукор і борошно з дріжджами. Перемішуємо. Накриваємо рушником і ставимо у тепле місце.

Інгредієнти для тіста (з розрахунку на 6 невеликих крафінів):

опара;

яйця – 2 шт;

цукор – 100 г;

сіль – 5 г;

борошно – 500 г;

вершкове масло – 200 г;

начинка – горіхи, мак, шоколад, родзинки (на власний вибір).

Як приготувати тісто для крафіна

Змішуємо яйця з цукром і сіллю, перемішуємо. Додаємо опару. У просіяне через сито борошно додаємо 100 г розм’якшеного вершкового масла та вимішуємо тісто. Перекладаємо тісто в миску та накриваємо рушником, прибираємо у тепле місце на годину. Розділяємо тісто на 6 рівних частин і формуємо кульки, накриваємо їх харчовою плівкою. Розкочуємо тісто у прямокутник 30*40 см, товщиною 3 мм. Промазуємо поверхню тіста розм’якшеним вершковим маслом.

Тепер додаємо начинку до крафіна на свій смак. Це можуть бути родзинки чи будь-які інші сухофрукти, горіхи (попередньо просмажені в духовці), мак (замочувати не потрібно) або шматочки шоколаду (важливо, щоб вони були стійкими до високих температур).

Щоб сухофрукти не забирали вологу з випічки, краще замочувати їх у сиропі (100 мл води та 100 г цукру). Тоді крафін буде соковитим і ніжним.

Формуємо крафін і випікаємо 30-35 хвилин у формах за температури 180°С.

Коли великодній крафін охолоне, декоруємо його цукровою пудрою. Смачного!

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