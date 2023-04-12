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Як приготувати крафін на Великдень: рецепт повітряної випічки

12 Квітня 2023, 17:28
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Паска крафін на Великдень

Крафін – повітряна та неймовірно смачна випічка, яка чудово смакуватиме на Великдень.

Ми розповімо, як приготувати паску крафін за рецептом Лізи Глінської з різними начинками – родзинками, горіхами, маком чи шоколадом.

Великодній крафін – смачний рецепт

Інгредієнти для опари:

  • молоко – 300 мл;
  • цукор – 20 г;
  • дріжджі – 5 г (сухі) або 15 г (пресовані);
  • борошно – 150 г.

Як приготувати опару для крафіна

З’єднуємо дріжджі з борошном і перемішуємо. Сухі дріжджі змішуємо з борошном, якщо готуємо із пресованих, розчиняємо їх у теплому молоці.

У трохи тепле молоко додаємо цукор і борошно з дріжджами. Перемішуємо. Накриваємо рушником і ставимо у тепле місце.

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Інгредієнти для тіста (з розрахунку на 6 невеликих крафінів):

  • опара;
  • яйця – 2 шт;
  • цукор – 100 г;
  • сіль – 5 г;
  • борошно – 500 г;
  • вершкове масло – 200 г;
  • начинка – горіхи, мак, шоколад, родзинки (на власний вибір).

Як приготувати тісто для крафіна

  1. Змішуємо яйця з цукром і сіллю, перемішуємо. Додаємо опару.
  2. У просіяне через сито борошно додаємо 100 г розм’якшеного вершкового масла та вимішуємо тісто.
  3. Перекладаємо тісто в миску та накриваємо рушником, прибираємо у тепле місце на годину.
  4. Розділяємо тісто на 6 рівних частин і формуємо кульки, накриваємо їх харчовою плівкою.
  5. Розкочуємо тісто у прямокутник 30*40 см, товщиною 3 мм.
  6. Промазуємо поверхню тіста розм’якшеним вершковим маслом.

Тепер додаємо начинку до крафіна на свій смак. Це можуть бути родзинки чи будь-які інші сухофрукти, горіхи (попередньо просмажені в духовці), мак (замочувати не потрібно) або шматочки шоколаду (важливо, щоб вони були стійкими до високих температур).

Щоб сухофрукти не забирали вологу з випічки, краще замочувати їх у сиропі (100 мл води та 100 г цукру). Тоді крафін буде соковитим і ніжним.

Формуємо крафін і випікаємо 30-35 хвилин у формах за температури 180°С.

Коли великодній крафін охолоне, декоруємо його цукровою пудрою. Смачного!

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