Краффин — воздушная и невероятно вкусная выпечка, которая отлично подходит для праздника Пасхи.

Мы расскажем, как приготовить паску краффин по рецепту Лизы Глинской с разной начинкой — изюмом, орехами, маком и шоколадом.

Пасхальный краффин — вкусный рецепт

Ингредиенты для опары:

молоко — 300 мл;

сахар — 20 г;

дрожжи — 5 г (сухие) или 15 г (прессованные);

мука — 150 г.

Как приготовить опару для краффина

Соединяем дрожжи с мукой и перемешиваем. Сухие дрожжи смешиваем с мукой, если готовим из прессованных, растворяем их в теплом молоке.

В слегка теплое молоко добавляем сахар и муку с дрожжами. Перемешиваем. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место.

Ингредиенты для теста (из расчета на 6 небольших краффинов):

опара;

яйца — 2 шт;

сахар — 100 г;

соль — 5 г;

мука — 500 г;

сливочное масло — 200 г;

начинка — орехи, мак, шоколад, изюм (на свой выбор).

Как приготовить тесто для краффина

Смешиваем яйца с сахаром и солью, перемешиваем. Добавляем опару. В просеянную через сито муку добавляем 100 г размягченного сливочного масла и вымешиваем тесто. Перекладываем тесто в миску и накрываем полотенцем, убираем в теплое место на час. Разделяем тесто на 6 равных частей и формируем шарики, накрываем их пищевой пленкой. Раскатываем тесто в прямоугольник 30*40 см, толщиной 3 мм. Промазываем поверхность теста размягченным сливочным маслом.

Теперь добавляем начинку к краффину на свой вкус. Это может быть изюм или любые другие сухофрукты, орехи (предварительно прожаренные в духовке), мак (замачивать не нужно) или кусочки шоколада (важно, чтобы он был стойким к высоким температурам).

Чтобы сухофрукты не тянули влагу из выпечки, лучше замачивать их в сиропе (100 мл воды и 100 г сахара). Тогда краффин будет сочным и нежным.

Формируем краффин и выпекаем 30-35 минут в формах при температуре 180°С.

Когда пасхальный краффин остынет, декорируем его сахарной пудрой. Приятного аппетита!

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