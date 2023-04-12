Краффин — воздушная и невероятно вкусная выпечка, которая отлично подходит для праздника Пасхи.
Мы расскажем, как приготовить паску краффин по рецепту Лизы Глинской с разной начинкой — изюмом, орехами, маком и шоколадом.
Пасхальный краффин — вкусный рецепт
Ингредиенты для опары:
- молоко — 300 мл;
- сахар — 20 г;
- дрожжи — 5 г (сухие) или 15 г (прессованные);
- мука — 150 г.
Как приготовить опару для краффина
Соединяем дрожжи с мукой и перемешиваем. Сухие дрожжи смешиваем с мукой, если готовим из прессованных, растворяем их в теплом молоке.
В слегка теплое молоко добавляем сахар и муку с дрожжами. Перемешиваем. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место.
Ингредиенты для теста (из расчета на 6 небольших краффинов):
- опара;
- яйца — 2 шт;
- сахар — 100 г;
- соль — 5 г;
- мука — 500 г;
- сливочное масло — 200 г;
- начинка — орехи, мак, шоколад, изюм (на свой выбор).
Как приготовить тесто для краффина
- Смешиваем яйца с сахаром и солью, перемешиваем. Добавляем опару.
- В просеянную через сито муку добавляем 100 г размягченного сливочного масла и вымешиваем тесто.
- Перекладываем тесто в миску и накрываем полотенцем, убираем в теплое место на час.
- Разделяем тесто на 6 равных частей и формируем шарики, накрываем их пищевой пленкой.
- Раскатываем тесто в прямоугольник 30*40 см, толщиной 3 мм.
- Промазываем поверхность теста размягченным сливочным маслом.
Теперь добавляем начинку к краффину на свой вкус. Это может быть изюм или любые другие сухофрукты, орехи (предварительно прожаренные в духовке), мак (замачивать не нужно) или кусочки шоколада (важно, чтобы он был стойким к высоким температурам).
Чтобы сухофрукты не тянули влагу из выпечки, лучше замачивать их в сиропе (100 мл воды и 100 г сахара). Тогда краффин будет сочным и нежным.
Формируем краффин и выпекаем 30-35 минут в формах при температуре 180°С.
Когда пасхальный краффин остынет, декорируем его сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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