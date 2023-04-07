Чтобы разнообразить свой праздник Пасхи, попробуйте приготовить новый рецепт паски. Поэкспериментируйте с тестом, украшениями и, конечно же, ингредиентами.
Как вариант – паска с шоколадом внутри. С помощью такого рецепта вы получите рыхлое и нежное тесто с вкусной начинкой.
Как приготовить паску с шоколадом внутри, рассказывают Факты ICTV.
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Рецепт паски с шоколадом внутри
Ингредиенты на две паски
- мука — 300 г
- молоко — 150 мл
- пакетик сухих дрожжей — 7 г или свежие дрожжи — 25 г
- сахар — 100 г
- желтки — 5 шт
- сливочное масло — 80 г
- ванильный сахар — по вкусу
- цедра одного апельсина
- шоколад 120 г (можно больше)
Способ приготовления
- Молоко смешайте с 1 столовой ложкой сахара и 1/3 муки.
- После чего оставьте на 30 минут.
- Растопите сливочное масло на маленьком огне.
- Когда на поверхности смеси начали появляться пузырьки, добавьте остальную муку, сахар, желтки, ванильный сахар, цедру и растопленное сливочное масло.
- Замешивайте тесто 10-15 минут. Затем накройте тесто чистым полотенцем.
- После того, как тесто поднимется, перемешайте его, добавьте шоколад и еще раз вымешайте.
- Смажьте формы для выпекания маслом.
- Разделите тесто на несколько частей и выложите в форму.
- Накройте тесто влажным чистым полотенцем и оставьте на 1-1,5 часа.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Выпекайте паску 30-45 минут.
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