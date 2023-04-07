Чтобы разнообразить свой праздник Пасхи, попробуйте приготовить новый рецепт паски. Поэкспериментируйте с тестом, украшениями и, конечно же, ингредиентами.

Как вариант – паска с шоколадом внутри. С помощью такого рецепта вы получите рыхлое и нежное тесто с вкусной начинкой.

Как приготовить паску с шоколадом внутри, рассказывают Факты ICTV.

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Рецепт паски с шоколадом внутри

Ингредиенты на две паски

мука — 300 г

молоко — 150 мл

пакетик сухих дрожжей — 7 г или свежие дрожжи — 25 г

сахар — 100 г

желтки — 5 шт

сливочное масло — 80 г

ванильный сахар — по вкусу

цедра одного апельсина

шоколад 120 г (можно больше)

Способ приготовления