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Еда

Как приготовить паску с шоколадом внутри – инструкция

7 апреля 2023, 18:54
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Паска з шоколадом
Источник: Unsplash

Чтобы разнообразить свой праздник Пасхи, попробуйте приготовить новый рецепт паски. Поэкспериментируйте с тестом, украшениями и, конечно же, ингредиентами.

Как вариант – паска с шоколадом внутри. С помощью такого рецепта вы получите рыхлое и нежное тесто с вкусной начинкой.

Как приготовить паску с шоколадом внутри, рассказывают Факты ICTV.

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Рецепт паски с шоколадом внутри

Ингредиенты на две паски

  • мука — 300 г
  • молоко — 150 мл
  • пакетик сухих дрожжей — 7 г или свежие дрожжи — 25 г
  • сахар — 100 г
  • желтки — 5 шт
  • сливочное масло — 80 г
  • ванильный сахар — по вкусу
  • цедра одного апельсина
  • шоколад 120 г (можно больше)

Способ приготовления

  1. Молоко смешайте с 1 столовой ложкой сахара и 1/3 муки.
  2. После чего оставьте на 30 минут.
  3. Растопите сливочное масло на маленьком огне.
  4. Когда на поверхности смеси начали появляться пузырьки, добавьте остальную муку, сахар, желтки, ванильный сахар, цедру и растопленное сливочное масло.
  5. Замешивайте тесто 10-15 минут. Затем накройте тесто чистым полотенцем.
  6. После того, как тесто поднимется, перемешайте его, добавьте шоколад и еще раз вымешайте.
  7. Смажьте формы для выпекания маслом.
  8. Разделите тесто на несколько частей и выложите в форму.
  9. Накройте тесто влажным чистым полотенцем и оставьте на 1-1,5 часа.
  10. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  11. Выпекайте паску 30-45 минут.
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