Щоб урізноманітнити своє свято Великодня, спробуйте приготувати новий рецепт паски. Поекспериментуйте з тістом, прикрасами і, звісно ж, інгредієнтами.
Як варіант – паска з шоколадом всередині. За цим рецептом ви отримаєте пухке й ніжне тісто зі смачною начинкою.
Як приготувати паску з шоколадом всередині, розповідають Факти ICTV.
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Рецепт паски з шоколадом всередині
Інгредієнти на дві паски
- борошно – 300 г
- молоко – 150 мл
- пакетик сухих дріжджів – 7 г, або свіжі дріжджі – 25 г
- цукор – 100 г
- жовтки – 5 шт
- вершкове масло – 80 г
- ванільний цукор – за смаком
- цедра одного апельсина
- шоколад 120 г (можна більше)
Спосіб приготування:
- Молоко змішайте з 1 столовою ложкою цукру та 1/3 борошна. Залиште на 30 хвилин.
- Розтопіть вершкове масло на маленькому вогні.
- Коли на поверхні суміші почали з’являтися бульбашки, додайте решту борошна, цукор, жовтки, ванільний цукор, цедру і розтоплене вершкове масло.
- Замішуйте тісто 10-15 хвилин. Потім накрийте тісто чистим рушником.
- Як тісто підніметься, перемішайте його, додайте шоколад і ще раз вимішайте.
- Змастіть форми для випікання маслом.
- Розділіть тісто на декілька частин і викладіть у форми.
- Накрийте тісто вологим чистим рушником і залиште на 1-1,5 години.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Випікайте паски 30-45 хвилин.
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