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Їжа

Як приготувати паску з шоколадом всередині – інструкція

7 Квітня 2023, 18:54
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Паска з шоколадом
Джерело: Unsplash

Щоб урізноманітнити своє свято Великодня, спробуйте приготувати новий рецепт паски. Поекспериментуйте з тістом, прикрасами і, звісно ж, інгредієнтами.

Як варіант – паска з шоколадом всередині. За цим рецептом ви отримаєте пухке й ніжне тісто зі смачною начинкою.

Як приготувати паску з шоколадом всередині, розповідають Факти ICTV.

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Рецепт паски з шоколадом всередині

Інгредієнти на дві паски

  • борошно – 300 г
  • молоко – 150 мл
  • пакетик сухих дріжджів – 7 г, або свіжі дріжджі – 25 г
  • цукор – 100 г
  • жовтки – 5 шт
  • вершкове масло – 80 г
  • ванільний цукор – за смаком
  • цедра одного апельсина
  • шоколад 120 г (можна більше)

Спосіб приготування:

  1. Молоко змішайте з 1 столовою ложкою цукру та 1/3 борошна. Залиште на 30 хвилин.
  2. Розтопіть вершкове масло на маленькому вогні.
  3. Коли на поверхні суміші почали з’являтися бульбашки, додайте решту борошна, цукор, жовтки, ванільний цукор, цедру і розтоплене вершкове масло.
  4. Замішуйте тісто 10-15 хвилин. Потім накрийте тісто чистим рушником.
  5. Як тісто підніметься, перемішайте його, додайте шоколад і ще раз вимішайте.
  6. Змастіть форми для випікання маслом.
  7. Розділіть тісто на декілька частин і викладіть у форми.
  8. Накрийте тісто вологим чистим рушником і залиште на 1-1,5 години.
  9. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  10. Випікайте паски 30-45 хвилин.
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