Щоб урізноманітнити своє свято Великодня, спробуйте приготувати новий рецепт паски. Поекспериментуйте з тістом, прикрасами і, звісно ж, інгредієнтами.

Як варіант – паска з шоколадом всередині. За цим рецептом ви отримаєте пухке й ніжне тісто зі смачною начинкою.

Як приготувати паску з шоколадом всередині, розповідають Факти ICTV.

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Рецепт паски з шоколадом всередині

Інгредієнти на дві паски

борошно – 300 г

молоко – 150 мл

пакетик сухих дріжджів – 7 г, або свіжі дріжджі – 25 г

цукор – 100 г

жовтки – 5 шт

вершкове масло – 80 г

ванільний цукор – за смаком

цедра одного апельсина

шоколад 120 г (можна більше)

Спосіб приготування: