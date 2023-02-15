Если вы не любите экспериментировать накануне Пасхи, попробуйте испечь паску по классическому рецепту. Мы нашли самый простой.
Как приготовить тесто и глазурь для классической паски, читайте в пошаговом рецепте от Фактов ICTV.
Рецепт классической паски
Ингредиенты:
- молоко — 500 мл;
- сухие дрожжи — 11 г (или 50-60 г обычных);
- мука — 1-1, 3 кг;
- яйца — 6 шт;
- сливочное масло или маргарин — 200 г;
- сахар — 250-300 г;
- изюм — 300 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.
Как приготовить тесто для паски по классическому рецепту
Молоко подогреваем, растворяем в нем дрожжи. Добавляем 500 г муки, хорошо размешиваем. Ставим в теплое место, накрываем полотенцем. Опара должна увеличиться вдвое — на это уйдет около 30 мин.
Отделяем белки от желтков. Желтки растираем с сахаром и ванильным сахаром. Белки взбиваем со щепоткой соли в пену.
В подошедшую опару добавляем желтки, перемешиваем. Добавляем размягченное масло, перемешиваем. Добавляем белки, перемешиваем.
Добавляем оставшуюся муку, замешиваем тесто. Оно не должно быть крутым и прилипать к рукам. Снова ставим тесто в теплое место. Даем ему хорошо подняться (на это уйдет 50-60 мин).
Изюм замачиваем в теплой воде на 10-15 мин, воду сливаем. Добавляем изюм в подошедшее тесто, перемешиваем и снова ставим в теплое место. Оно должно хорошо подняться.
Форму смазываем маслом, выкладываем тесто на 1/3 высоты формы. Накрываем пленкой или полотенцем. Даем тесту еще раз подняться уже в форме.
Ставим в разогретую до 100 градусов духовку, выпекаем 10 мин. Доводим температуру до 180°, выпекаем до готовности (25-35 мин).
Готовим глазурь
Ингредиенты:
- белки — 2 шт;
- сахар — 100 г.
Приготовление глазури для паски:
Взбиваем белки со щепоткой соли в пену. Добавляем сахар и взбиваем до устойчивой пены.
Готовые горячие паски смазываем глазурью или белковым кремом и украшаем кондитерской посыпкой или цукатами.
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