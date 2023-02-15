Якщо ви не любите експериментувати напередодні Великодня, спробуйте спекти паску за класичним рецептом. Ми знайшли найпростіший.

Як приготувати тісто та глазур для класичної паски, читайте в покроковому рецепті від Фактів ICTV.

Рецепт класичної паски

Інгредієнти:

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молоко – 500 мл;

сухі дріжджі – 11 г (або 50-60 г звичайних);

борошно – 1-1,3 кг;

яйця – 6 шт;

вершкове масло або маргарин – 200 г;

цукор – 250-300 г;

родзинки – 300 г;

ванільний цукор – 1 ч. л.

Як приготувати тісто для паски за класичним рецептом

Молоко підігріваємо, розчиняємо в ньому дріжджі. Додаємо 500 г борошна, добре розмішуємо. Ставимо в тепле місце, накриваємо рушником. Опара повинна збільшитися удвічі – на це піде близько 30 хв.

Відокремлюємо білки від жовтків. Жовтки розтираємо з цукром та ванільним цукром. Білки збиваємо з дрібкою солі в піну.

В опару, що підійшла, додаємо жовтки, перемішуємо. Додаємо розм’якшене масло, перемішуємо. Додаємо білки, перемішуємо.

Додаємо решту борошна, замішуємо тісто. Воно не повинно бути крутим і прилипати до рук. Знову ставимо тісто в тепле місце. Даємо йому добре піднятися (на це піде 50-60 хв).

Родзинки замочуємо в теплій воді на 10-15 хв, воду зливаємо. Додаємо родзинки в тісто, що підійшло, перемішуємо та знову ставимо в тепле місце. Воно повинно добре піднятися.

Форму змащуємо маслом, викладаємо тісто на 1/3 висоти форми. Накриваємо плівкою або рушником. Даємо тісту ще раз піднятися вже в формі.

Ставимо в розігріту до 100 градусів духовку, випікаємо 10 хв. Доводимо температуру до 180°, випікаємо до готовності (25-35 хв).

Готуємо глазур

Інгредієнти:

білки – 2 шт;

цукор – 100 г.

Приготування глазурі для паски:

Збиваємо білки з дрібкою солі в піну. Додаємо цукор і збиваємо до стійкої піни.

Готові гарячі паски змащуємо глазур’ю або білковим кремом і прикрашаємо кондитерською посипкою чи цукатами.

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