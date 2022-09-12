Для того чтобы приготовить варенье из бузины, необходимо запастись спелыми ягодами. Важно, чтобы бузина была именно черной, а не красной. Только ее можно использовать для приготовления блюд и закруток на зиму. Рецепт приготовления вкусного варенья из бузины – смотрите в материале Фактов ICTV.
Варенье из бузины: рецепт приготовления
Ингредиенты:
- черная бузина – 1 кг
- сахар – 1 кг
Приготовление:
1) Сначала надо тщательно отделить ягоды от веток и листьев. Это рекомендуется делать в перчатках, чтобы кожа не впитала сок бузины и ваши руки не запачкались.
2) Затем нужно хорошо промыть ягоды.
3) В большую кастрюлю поместить чистую бузину и сахар.
4) Размешайте смесь и поставьте вариться на средний огонь.
5) Когда она начнет кипеть, убавьте огонь на минимум и проваривайте будущее варенье 40-45 минут. При этом нужно постоянно помешивать смесь и снимать с нее пену.
6) Выключите плиту и оставьте варенье до полного охлаждения.
7) Еще раз поставьте варенье на огонь, чтобы оно закипело. Убавьте температуру до среднего и еще 5 минут его проварите.
8) После этого можете разливать получившуюся смесь в банки.
9) Закрутите варенье крышками, заверните в полотенце банки и держите на кухне до полного охлаждения.
10) После этого можете отнести варенье из бузины в погреб.
Приятного аппетита!