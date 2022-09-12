Для того щоб приготувати варення з бузини, необхідно запастися спілими ягодами. Важливо, аби бузина була саме чорною, а не червоною. Тільки її можна використовувати для приготування страв та різноманітних закруток на зиму. Рецепт приготування смачного варення з бузини – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Варення з бузини: рецепт приготування

Інгредієнти:

чорна бузина – 1 кг

цукор – 1 кг

Приготування:

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1) Спочатку потрібно ретельно відокремити ягоди від гілок та листя. Це рекомендується робити у рукавичках, аби шкіра не ввібрала сік бузини і ваші руки не забруднилися.

2) Опісля слід добре промити ягоди.

3) У велику кастрюлю помістіть чисті ягоди і цукор.

4) Перемішайте суміш і поставте варитися на середній вогонь.

5) Коли вона почне кипіти, збавте вогонь на мінімум і проварюйте майбутнє варення 40-45 хвилин. При цьому треба постійно помішувати суміш та знімати з неї піну.

6) Вимкніть плиту і залиште варення до повного охолодження.

7) Ще раз поставте варення на вогонь, аби воно закипіло. Збавте температуру до середньої і ще 5 хвилин його проваріть.

8). Після цього можете розливати отриману суміш у банки.

9) Закрутіть варення кришками, загорніть банки у рушник і тримайте на кухні до повного охолодження.

10) Після цього можете віднести варення з бузини у погріб.

Смачного!