Умение садиться на шпагат — это полезный навык, который улучшает состояние суставов и гибкость тела. Наверное, каждая девушка стремится научиться садиться на шпагат.

Это физическое упражнение не только имеет эстетический вид, но и способствует улучшению эластичности мышц и мобильности тазобедренных суставов.

Как самостоятельно сесть на шпагат за 30 дней и какие упражнения вам помогут, читайте в нашем материале.

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Шпагат за 30 дней: лучшие упражнения

Тренеры фитнес-студии стретчинга Vil’na советуют регулярно выполнять эти упражнения, чтобы точно сесть на шпагат и улучшить гибкость тела.

Упражнение 1

Лягте на спину. Одну ногу согните в колене и упритесь ступней. Другую ногу выровняйте и положите прямо. Спина должна быть полностью прижата к полу.

Начинайте медленно поднимать ровную ногу кверху. При этом ногу не сгибать, а стараться держать ее ровной. Подхватите ногу руками и начинайте осторожно тянуть к голове.

— Старайтесь не округлять спину и не вовлекать шейный отдел в работу. Спина и голова должны быть на полу. Если вы не дотягиваетесь до стопы, захватите ногу руками ниже, где вы достаете, так, чтобы шея не напрягалась, — советуют в студии Vil’na.

Упражнение 2

Поставьте одну ногу на колено, а другой сделайте один шаг вперед и зафиксируйте ступню. Начинайте продавливать таз вперед. Свободной рукой подхватите ногу (ту, которая на колене) и притягивайте ступню к ягодице.

— В правильном положении мы должны с выдохом, мягко продавливать таз вперед, затем аккуратно дотягиваем стопу к ягодице, — советуют тренеры.

Упражнение 3

Поставьте одну ногу на коленку, а другую вытяните вперед. Нога должна быть ровной, носочек натянутым. Держа спину ровной, осторожно опускайте туловище к ровной ноге.

— Стараемся наклоняться от тазобедренного сустава вперед к стопе, локти вытягиваем вдоль ноги, голова смотрит вперед.

Упражнение 4

Сядьте ровно, одну ногу вытяните вперед, остальные согните в колене (стопа должна лежать возле таза). Держа спину ровно, начинайте наклоняться вперед и тянуться к ровной ноге.

При наклоне голова смотрит вперед. Затем смените ногу и выполните упражнение.

Упражнение 5

Станьте на одно колено, другую ногу выпрямите и положите на пол. Упритесь руками в колено и начинайте продавливать таз, пока тянетесь вниз. Делайте пружинистые движения тазом.

— Если колено согнутой ноги не опускается на пол, потихоньку продавливайте его рукой, но оба плеча направляйте вперед, — советуют девушки из студии Vil’Na.

Упражнение 6

Сядьте ровно, ноги согните в коленях и поставьте перед собой. Ноги должны быть широко расставлены.

Поставьте руки за спину и крепко упритесь в пол.

Теперь делаем обороты: опускайте колени сначала вправо, затем влево. Колени должны тянуться к полу. Таз также прижимаем к полу.

Упражнение 7

Станьте на колени и широко их расставьте. Вы должны сесть в позицию лягушки. Выводим таз немного вперед, поднимаем одну стопу вверх и тянемся передней поверхностью бедра к полу. Возвращаемся в исходную позицию и повторяем движения.

Упражнение 8

Отведите одно колено в сторону и сядьте на бедро. Отрываем колено от пола, старайтесь оставлять таз и плечи почти неподвижными.

Упражнение 9

Сядьте на ягодицы, согните одну ногу в колене (ступня должна лежать возле таза), другую ногу выровняйте и отведите в сторону.

Начинайте осторожно разворачивать корпус справа и садиться на переднее бедро. Затем поверните таз назад.

Чтобы вам было понятнее выполнять упражнения, просмотрите видео от тренера!

Упражнение 10

Сидя на полу, сгибаем ноги и соединяем ступни, колени тянем к полу — делаем бабочку.

Осторожно надавите на колени локтями, стараясь опустить их как можно ниже.