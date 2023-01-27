Сидящая работа и чрезмерные нагрузки на позвоночник часто становятся причинами грыжи. Грыжа относится к заболеванию межпозвонкового диска.

Грыжа позвоночника – довольно распространенная болезнь среди украинцев. Поэтому Факты ICTV подготовили комплекс лечебных упражнений для спины при грыже.

Врач-невролог, ассистент кафедры неврологии Андрей Кулик отмечает, что выполнение правильных лечебных упражнений позволяет уменьшить болевой синдром и улучшить состояние позвоночника и мышечного корсета.

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По словам Кулика, лечение грыжи зависит от двух факторов:

медикаментозный подход (прописываемый врачом);

лечебная реабилитация – специальные упражнения для спины.

Врач-невролог приводит перечень упражнений, которые действительно могут помочь снизить боль и улучшить состояние спины при грыже.

Упражнения для спины при грыже — советы врача

– Эти упражнения можно делать в домашних условиях. Они не несут риска для здоровья пациента. Кроме того, выполнять упражнения можно параллельно с приемом медикаментов, – говорит врач-невролог.

Упражнение 1. Диафрагмальное дыхание

Лягте на спину. Одну руку положите на живот. Начинайте глубоко дышать животом, задействуя при этом диафрагму.

Тело должно быть плотно прижато к полу.

Упражнение 2. Ротация таза

Лежа на спине, согните ноги в коленях. Ступни поставьте ровно. Обеими руками возьмитесь за нижнюю часть таза.

Старайтесь прокручивать таз вперед, не отрывая поперек. Вы можете помочь себе руками.

Упражнение 3. Подъем таза

Лежа на спине, согните ноги в коленях. Упритесь ступнями в пол. Голова и туловище плотно прижаты к полу (их нельзя отрывать во время движения). Вытяните руки вдоль туловища.

Начинайте поднимать таз вверх, при этом нельзя поднимать голову или опираться на затылок.

При подъеме таза голова, плечи, руки и стопы плотно прижаты к полу. Максимально задействуйте ягодичные мышцы.

Когда вы максимально напрягли ягодицы, задержитесь на 1-2 сек в верхнем положении.

Упражнение 4. Скручивание корпуса

Лягте на спину, согните ноги в коленях, ступни сведите вместе. Расставьте прямые руки в бока.

Начинайте опускать обе ноги сначала влево, затем вправо. Спина должна быть плотно прижата к полу, то есть должны двигаться только ноги и таз.

Упражнение 5. Тянем колени к туловищу

Лягте прямо. Спина, ноги и руки должны плотно прижиматься к полу.

Начинайте одновременно поднимать одну ногу и руки. При подъеме нога не должна быть прямой, согните ее в колене и ведите к животу.

Когда нога будет у живота, схватите ее руками и прижмите к туловищу.

Ноги чередуем – сначала левая, потом правая. Во время выполнения старайтесь максимально растянуть ягодичную мышцу.

Упражнение 6. Кошка – собака

Опуститесь на руки и колени. Ваша поза должна напоминать кошку.

Начните осторожно округлять спину в грудном отделе. Голову при этом тоже опускаем вниз. Зафиксируйтесь на самой высокой точке на 1-2 сек и опускайте спину, прогибая ее в пояснице (голову тоже поднимайте).

Упражнение 7. Квадроплекс

Стоя на руках и коленях, начинайте одновременно поднимать левую руку и правую ногу. Выполните упражнение несколько раз.

Затем смените сторону – теперь поднимайте правую руку и левую ногу (одновременно).

Упражнение следует выполнять медленно, не двигая корпусом.