Сидяча робота та надмірні навантаження на хребет часто стають причинами утворення грижі. Грижа належить до захворювання міжхребцевого диска.

Грижа хребта – доволі поширена хвороба серед українців. Тому Факти ICTV підготували комплекс лікувальних вправ для спини при грижі.

Лікар-невролог, асистент кафедри неврології Андрій Кулик зазначає, що виконання правильних лікувальних вправ дозволяє зменшити біль та покращити стан хребта й м’язового корсета.

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За словами Кулика, лікування грижі залежить від двох факторів:

медикаментозний підхід (який прописує лікар);

лікувальна реабілітація – спеціальні вправи для спини.

Лікар-невролог наводить перелік вправ, які дійсно можуть допомогти зменшити біль та покращити стан спини при грижі.

Вправи для спини при грижі – поради лікаря

– Ці вправи можна робити в домашніх умовах. Вони не несуть ризиків для здоровʼя пацієнта. Крім того, виконувати вправи можна паралельно з приймання медикаментів, – каже лікар-невролог.

Вправа 1. Діафрагмальне дихання

Ляжте на спину. Одну руку покладіть на живіт. Починайте глибоко дихати животом, задіюючи при цьому діафрагму.

Тіло має бути щільно притиснутим до підлоги.

Вправа 2. Ротація тазу

Лежачи на спині, зігніть ноги в колінах. Ступні поставте рівно. Обома руками візьміться за нижню частину тазу.

Намагайтесь прокручувати таз вперед, не відриваючи поперек. Ви можете допомогти собі руками.

Вправа 3. Підйом тазу

Лежачи на спині, зігніть ноги в колінах. Упріться ступнями в підлогу. Голова та тулуб щільно притиснуті до підлоги (їх не можна відривати під час руху). Витягніть руки уздовж тулуба.

Починайте підіймати таз угору, при цьому, не можна підіймати голову чи спиратися на потилицю.

При підйомі тазу голова, плечі, руки та стопи щільно притиснуті до підлоги. Максимально залучайте сідничні мʼязи.

Коли ви максимально напружили сідниці, затримайтеся на 1-2 сек у верхньому положенні.

Вправа 4. Скручування корпусу

Ляжте на спину, зігніть ноги в колінах, ступні зведіть разом. Розставте прямі руки в боки.

Починайте опускати обидві ноги спочатку вліво, потім вправо. Спина має бути щільно притиснута до підлоги, тобто рухатись повинні лише ноги й таз.

Вправа 5. Тягнемо коліна до тулуба

Ляжте прямо. Спина, ноги та руки мають щільно притискатися до підлоги.

Починайте одночасно підіймати одну ногу та руки. При підйомі нога не повинна бути прямою, зігніть її в коліні та ведіть до живота.

Коли нога буде біля живота, схопіть її руками та притисніть до тулуба.

Ноги чергуємо – спочатку ліва, потім права. Під час виконання намагайтесь максимально розтягнути сідничний мʼяз.

Вправа 6. Кішка – собака

Опустіться на руки й коліна. Ваша поза має нагадувати кішку.

Починайте обережно округлювати спину в грудному відділі. Голову при цьому також опускаємо донизу. Зафіксуйтесь на найвищій точці на 1-2 сек та опускайте спину, прогинаючи її у попереку (голову теж підіймайте).

Вправа 7. Квадроплекс

Стоячи на руках і колінах, починайте одночасно підіймати ліву руку та праву ногу. Виконайте вправу кілька разів.

Потім змініть сторону – тепер підіймайте праву руку та ліву ногу (одночасно).

Вправу варто виконувати повільно, не рухаючи корпусом.