Правильное дыхание во время физических тренировок является чрезвычайно важным, поскольку именно благодаря кислороду мышцы получают энергию для эффективной работы.

Каким правильно дышать во время бега, чтобы не навредить организму и обеспечить максимальный результат тренировки — в материале Факты ICTV.

Как правильно дышать во время бега

Во время физической нагрузки может возникнуть недостаток кислорода. В таких случаях наблюдается увеличение молочной кислоты в мышцах, что может привести к усталости и повышенному давлению.

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Поэтому фитнес-тренеры советуют дышать диафрагмой. То есть надо вдохнуть воздух носом, затем сосредоточиться на области живота, после этого медленно выдохнуть через рот.

Дыхание во время бега должно быть ритмичным. Можно вдыхать через нос на один счет, а выдыхать через рот на два счета.

Сначала это может вызывать дискомфорт, но со временем процесс дыхания будет регулироваться автоматически в зависимости от интенсивности бега.

Источник: APOLLO NEXT