Правильне дихання під час фізичних тренувань є надзвичайно важливим, оскільки, саме завдяки кисню м’язи отримують енергію для ефективної роботи.

Яким правильно дихати під час бігу, щоб не нашкодити організму та забезпечити максимальний результат тренування – у матеріалі Факти ICTV.

Як правильно дихати під час бігу

Під час фізичного навантаження може виникнути нестача кисню. У таких випадках спостерігається збільшення молочної кислоти в м’язах, що може призвести до втоми та підвищеного тиску.

Зараз дивляться

Тому фітнес-тренери радять дихати діафрагмою. Тобто треба вдихнути повітря носом, потім зосередитися на області живота, після цього повільно видихнути через рот.

Дихання під час бігу має бути ритмічнім. Можна вдихати через ніс на один рахунок, а видихати через рот на два рахунки.

Спочатку це може викликати дискомфорт, але з часом процес дихання регулюватиметься автоматично, залежно від інтенсивності бігу.

Джерело: APOLLO NEXT