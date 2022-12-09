Американский специалист по внутренним болезням и неотложной медицине Салли Чао на страницах популярного медицинского издания Drugs.com рассказала о том, как действует препарат для лечения мужской эректильной дисфункции Виагра на женщин.

По словам Салли Чао, Виагра (силденафил) одобрена для лечения сексуальной дисфункции у мужчин Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Но иногда ее назначают женщинам не по прямому назначению, то есть без одобрения FDA.

— Имеются ограниченные доказательства того, что Виагра может быть полезна для женщин с сексуальной дисфункцией, но исследования были небольшими, а результаты противоречивыми, — отмечает специалист.

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По ее словам, у мужчин Виагра действует, расслабляя гладкие мышцы полового члена. Это позволяет крови течь в половой член, что вызывает эрекцию.

У женщин Виагра может увеличить приток крови к клитору и половым губам влагалища, что может усилить смазку и чувствительность. Это может помочь с сексуальным возбуждением и оргазмом, особенно у женщин после менопаузы с сухостью влагалища.

По словам эксперта, было проведено всего несколько исследований по применению Виагры у женщин с сексуальной дисфункцией. Результаты этих исследований не показали последовательных преимуществ.

Виагра также имеет побочные эффекты, в том числе:

головная боль;

заложенность носа;

тошнота;

зрительные расстройства.

Салли Чао отмечает, что наиболее распространенное сексуальное расстройство у женщин называется расстройством женского сексуального интереса и возбуждения (FSIAD). Виагра не доказала свою эффективность при этом состоянии, потому что FSIAD более сложна, чем эректильная дисфункция у мужчин.

Источник: Drugs.com