Американський фахівець з внутрішніх хвороб та невідкладної медицини Саллі Чао на сторінках популярного медичного видання Drugs.com розповіла про те, як діє препарат для лікування чоловічої еректильної дисфункції Віагра на жінок.

За словами Саллі Чао, Віагра (силденафіл) схвалена для лікування сексуальної дисфункції у чоловіків Управлінням з контролю за продуктами та ліками США (FDA). Але іноді її призначають жінкам не за прямим призначенням, тобто без схвалення FDA.

– Є обмежені докази того, що Віагра може бути корисна для жінок з сексуальною дисфункцією, але дослідження були невеликими, а результати суперечливими, – зазначає фахівець.

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За її словами, у чоловіків Віагра діє, розслабляючи гладкі м’язи статевого члена. Це дозволяє крові надходити в пеніс, що викликає ерекцію.

У жінок Віагра може збільшити приплив крові до клітора та статевих губ піхви, що може посилити змащення та чутливість. Це може допомогти при сексуальному збудженні та оргазмі, особливо у жінок після менопаузи із сухістю піхви.

За словами експерта, було проведено лише кілька досліджень щодо використання Віагри у жінок із сексуальною дисфункцією. Результати цих досліджень не показали послідовних переваг.

Віагра також має побічні ефекти, включаючи:

головний біль;

закладеність носа;

нудот у ;

; зорові розлади.

Саллі Чао зазначає, що найпоширеніший сексуальний розлад у жінок називається розладом сексуального інтересу та збудження жінок (FSIAD). Віагра не виявилася ефективною при цьому стані, оскільки FSIAD є більш складним, ніж еректильна дисфункція у чоловіків.

Джерело: Drugs.com