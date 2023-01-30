Лечебная гимнастика врача Шишонина считается одним из лучших способов в борьбе с шейным остеохондрозом и другими проблемами позвоночника. Принцип заключается в устранении болевых симптомов и остановке развития заболевания во время мышечной активности.
Кроме того, по словам самого Александра Шишонина, его методика базируется на том, что нередко последствиями проблем с шеей могут быть гипертония, хронические головные боли и другие заболевания.
В таком случае таблетки пить бесполезно, поэтому необходимо укрепить мышцы шеи, что поможет устранить нестабильность шейных позвонков, которая является первопричиной многих недомоганий.
Как выполнять упражнения для шеи от Шишонина, читайте в нашем материале.
Упражнения от Шишонина: кому стоит делать
Эти гимнастические упражнения предназначены для людей, страдающих на:
- гипертонию;
- остеохондроз;
- межпозвонковые грыжи;
- болевые синдромы шейного отдела и плеча;
- хронические головные боли;
- боли в затылке, онемение рук и скачки давления;
- вегетососудистую дистонию;
- ухудшение когнитивных функций;
- сахарный диабет;
- тахикардию;
- расстройство желудочно-кишечного тракта;
- плохой сон и повышенную сонливость.
Также упражнения стоит выполнять тем, кто ведет сидячий и малоподвижный образ жизни.
Большой плюс комплекса упражнений от Шишонина в том, что они атравматичны, то есть безопасны. Если выполнять упражнения медленно и правильно, они не несут вреда и гарантируют максимальный эффект. Впрочем, перед выполнением все же стоит проконсультироваться с врачом.
Комплекс упражнений для шеи от Шишонина
Упражнение 1
Наклоните голову вправо. Почувствовав напряжение в мышцах, зафиксируйте голову в таком положении на 30 секунд. Сделайте аналогичный наклон в другую сторону. Повторяйте пять раз на каждую сторону.
Упражнение 2
Наклоните голову к левому плечу на 10 секунд, затем выпрямитесь и повторите упражнение на другую сторону. Повторяйте пять раз в каждую сторону.
Упражнение 3
Положите левую руку на правое плечо, повернув голову влево. Зафиксируйтесь в таком положении на 10 секунд. Затем сделайте то же самое в обратную сторону.
Упражнение 4
Опустите голову, пытаясь дотянуться подбородком к шее. Спину держите ровно. Задержитесь в таком положении на 10 секунд. Поднимите голову. Повторяйте пять раз.
Упражнение 5
Максимально поверните шею в одну сторону и зафиксируйте положение на 10 секунд. Поочередно выполните упражнение влево, затем вправо, учитывая указанный интервал времени.
Упражнение 6
Максимально вытяните подбородок, опустив руки. Через каждые 10 секунд возвращайтесь в исходное положение, но не более чем на 1-2 сек.
Упражнение 7
Рукой ухватите плечо и подтяните его на себя, при этом давите на плечо подбородком. Важно, чтобы напряглись лестничные мышцы передней поверхности шеи. Выполните упражнение пять раз в каждую сторону на 5-7 сек.
Упражнение 8
Сядьте на ягодицы. Наклоните голову вбок и поднимите одну руку. Задержитесь в таком положении на 5-7 сек. Выполняйте медленно и осторожно, без рывков. Если чувствуете дискомфорт, остановитесь.
Выполнять упражнение стоит по пять раз в каждую сторону. Это упражнение поможет глубоко проработать и растянуть боковую поверхность шеи.
Упражнение 9
Сомкните ладони над головой пальцами вверх. Начинайте поворачивать голову сначала влево, затем вправо. При повороте задержитесь в позиции на 10 сек.
Упражнение 10
Вытяните руки в разные стороны. Следите за тем, чтобы руки были ровными и не сгибались в локтях. Через каждые 10 сек. опускайте руки, чтобы они отдохнули, и повторяйте упражнение снова.
Когда выполнять упражнения для шеи
Несколько лет назад автор методики Александр Шишонин предоставил рекомендации для выполнения своего комплекса:
- Делать упражнения стоит через 2 ч после приема пищи.
- Заниматься лучше перед зеркалом, чтобы контролировать свое тело.
- Сначала стоит разогреть шейную зону, плечевой пояс и затылок. Сделать это можно с помощью самомассажа.
- Повышайте нагрузку постепенно. Начинающим стоит выполнять не весь комплекс, а лишь три-пять упражнений, каждое из которых не более чем по пять раз.
- Контролируйте исходное положение: спина прямая, плечи немного назад, грудь вперед, мышцы расслаблены, дыхание ровное.
- Выполнять упражнения нужно медленно и плавно, чтобы не вызвать мышечный спазм.
- По окончании комплекса выполните упражнения на растяжку.