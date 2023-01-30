Лечебная гимнастика врача Шишонина считается одним из лучших способов в борьбе с шейным остеохондрозом и другими проблемами позвоночника. Принцип заключается в устранении болевых симптомов и остановке развития заболевания во время мышечной активности.

Кроме того, по словам самого Александра Шишонина, его методика базируется на том, что нередко последствиями проблем с шеей могут быть гипертония, хронические головные боли и другие заболевания.

В таком случае таблетки пить бесполезно, поэтому необходимо укрепить мышцы шеи, что поможет устранить нестабильность шейных позвонков, которая является первопричиной многих недомоганий.

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Как выполнять упражнения для шеи от Шишонина, читайте в нашем материале.

Упражнения от Шишонина: кому стоит делать

Эти гимнастические упражнения предназначены для людей, страдающих на:

гипертонию;

остеохондроз;

межпозвонковые грыжи;

болевые синдромы шейного отдела и плеча;

хронические головные боли;

боли в затылке, онемение рук и скачки давления;

вегетососудистую дистонию;

ухудшение когнитивных функций;

сахарный диабет;

тахикардию;

расстройство желудочно-кишечного тракта;

плохой сон и повышенную сонливость.

Также упражнения стоит выполнять тем, кто ведет сидячий и малоподвижный образ жизни.

Большой плюс комплекса упражнений от Шишонина в том, что они атравматичны, то есть безопасны. Если выполнять упражнения медленно и правильно, они не несут вреда и гарантируют максимальный эффект. Впрочем, перед выполнением все же стоит проконсультироваться с врачом.

Комплекс упражнений для шеи от Шишонина

Упражнение 1

Наклоните голову вправо. Почувствовав напряжение в мышцах, зафиксируйте голову в таком положении на 30 секунд. Сделайте аналогичный наклон в другую сторону. Повторяйте пять раз на каждую сторону.

Упражнение 2

Наклоните голову к левому плечу на 10 секунд, затем выпрямитесь и повторите упражнение на другую сторону. Повторяйте пять раз в каждую сторону.

Упражнение 3

Положите левую руку на правое плечо, повернув голову влево. Зафиксируйтесь в таком положении на 10 секунд. Затем сделайте то же самое в обратную сторону.

Упражнение 4

Опустите голову, пытаясь дотянуться подбородком к шее. Спину держите ровно. Задержитесь в таком положении на 10 секунд. Поднимите голову. Повторяйте пять раз.

Упражнение 5

Максимально поверните шею в одну сторону и зафиксируйте положение на 10 секунд. Поочередно выполните упражнение влево, затем вправо, учитывая указанный интервал времени.

Упражнение 6

Максимально вытяните подбородок, опустив руки. Через каждые 10 секунд возвращайтесь в исходное положение, но не более чем на 1-2 сек.

Упражнение 7

Рукой ухватите плечо и подтяните его на себя, при этом давите на плечо подбородком. Важно, чтобы напряглись лестничные мышцы передней поверхности шеи. Выполните упражнение пять раз в каждую сторону на 5-7 сек.

Упражнение 8

Сядьте на ягодицы. Наклоните голову вбок и поднимите одну руку. Задержитесь в таком положении на 5-7 сек. Выполняйте медленно и осторожно, без рывков. Если чувствуете дискомфорт, остановитесь.

Выполнять упражнение стоит по пять раз в каждую сторону. Это упражнение поможет глубоко проработать и растянуть боковую поверхность шеи.

Упражнение 9

Сомкните ладони над головой пальцами вверх. Начинайте поворачивать голову сначала влево, затем вправо. При повороте задержитесь в позиции на 10 сек.

Упражнение 10

Вытяните руки в разные стороны. Следите за тем, чтобы руки были ровными и не сгибались в локтях. Через каждые 10 сек. опускайте руки, чтобы они отдохнули, и повторяйте упражнение снова.

Когда выполнять упражнения для шеи

Несколько лет назад автор методики Александр Шишонин предоставил рекомендации для выполнения своего комплекса: