Лікувальна гімнастика лікаря Шишоніна вважається одним із найкращих способів у боротьбі з шийним остеохондрозом та іншими проблемами хребта. Принцип полягає в усуненні больових симптомів та зупинці розвитку захворювання під час м’язової активності.

Крім того, за словами самого Олександра Шишоніна, його методика базується на тому, що нерідко наслідками проблем з шиєю можуть бути гіпертонія, хронічні головні болі та інші захворювання.

У такому випадку таблетки пити марно, натомість необхідно зміцнити м’язи шиї, що допоможе усунути нестабільність шийних хребців, яка є першопричиною багатьох нездужань.

Зараз дивляться Як виконувати вправи для шиї від Шишоніна, читайте в нашому матеріалі. Вправи від Шишоніна: кому варто робити Ці гімнастичні вправи призначені для людей, які страждають на: гіпертонію;

остеохондроз;

міжхребцеві грижі;

больові синдроми шийного відділу та плеча;

хронічні головні болі;

болі в потилиці, оніміння рук та стрибки тиску;

вегетосудинну дистонію;

погіршення когнітивних функцій;

цукровий діабет;

тахікардію;

розлад шлунково-кишкового тракту;

поганий сон та підвищену сонливість. Також вправи варто виконувати тим, хто веде сидячий та малорухливий спосіб життя. Великий плюс комплексу вправ від Шишоніна у тому, що вони атравматичні, тобто безпечні. Якщо виконувати вправи повільно та правильно, вони не несуть шкоди та гарантують максимальний ефект. Проте перед виконанням все ж варто проконсультуватися з лікарем. Комплекс вправ для шиї від Шишоніна Вправа 1 Нахиліть голову вправо. Відчувши напруження у м’язах, зафіксуйте голову в такому положенні на 30 секунд. Зробіть аналогічний нахил в іншу сторону. Повторюємо п’ять разів на кожну сторону. Вправа 2 Нахиліть голову до лівого плеча на 10 секунд, потім випряміться та повторіть вправу на інших бік. Повторюємо п’ять разів в кожну сторону. Вправа 3 Покладіть ліву руку на праве плече, повернувши голову вліво. Зафіксуйтесь у такому положені на 10 секунд. Потім зробіть те ж саме у зворотний бік. Вправа 4 Опустіть голову, намагаючись дотягнутися підборіддям до шиї. Спину тримайте рівно. Затримайтесь у такому положені на 10 секунд. Підніміть голову. Повторіть п’ять разів. Вправа 5 Максимально поверніть шию в один бік та зафіксуйте положення на 10 секунд. По черзі виконайте вправу вліво, потім вправо, враховуючи вказаний інтервал часу. Вправа 6 Максимально витягніть підборіддя вгору, опустивши руки вниз. Через кожні 10 секунд повертайтесь у вихідне положення, але не більше ніж на 1-2 сек. Вправа 7 Рукою схопіть плече та підтягніть його на себе, водночас тисніть на плече підборіддям. Важливо, аби напружилися сходові м’язи передньої поверхні шиї. Виконайте вправу пʼять разів в кожну сторону на 5-7 сек. Вправа 8 Сядьте на сідниці. Нахиліть голову вбік та підійміть одну руку. Затримайтесь у такому положені на 5-7 сек. Виконайте повільно та обережно, без ривків. Якщо відчуваєте дискомфорт, зупиніться. Виконувати вправу варто по пʼять разів в кожну сторону. Ця вправа допоможе глибоко опрацювати та розтягнути бічну поверхню шиї. Вправа 9 Стуліть долоні над головою пальцями догори. Починайте повертати голову спочатку вліво, потім вправо. Під час повороту затримайтесь у позиції на 10 сек. Вправа 10 Витягніть руки в різні боки. Стежте за тим, щоб руки були рівними та не згиналися в ліктях. Через кожні 10 сек. опускайте руки, аби вони відпочили, та повторіть вправу знову. Коли виконувати вправи для шиї Кілька років тому автор методики Олександр Шишонін надав рекомендації для виконання свого комплексу: Робити вправи варто через 2 год. після їди.

Займатися краще перед дзеркалом, щоб контролювати своє тіло.

Спершу варто розігріти шийну зону, плечовий пояс та потилицю. Зробити це можна за допомогою самомасажу.

Підвищуйте навантаження поступово. Початківцям варто виконувати не весь комплекс, а лише три-пʼять вправ, кожну з яких не більше ніж по пʼять разів.

Контролюйте початкове положення: спина пряма, плечі трохи назад, груди вперед, м’язи розслаблені, дихання рівне.

Виконувати вправи потрібно повільно та плавно, щоб не викликати м’язовий спазм.

Після закінчення комплексу виконайте вправи на розтяжку. Читайте також: Медитація чи дихальні вправи: що краще піднімає настрій

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