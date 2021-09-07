Некоторые люди могут наблюдать у себя или партнера признаки сексуальной зависимости или сексуальной аддикции.

Психолог из Одессы Татьяна Гогоман рассказала о ее симптомах и стадиях.

— Сексуальная аддикция — это сексуальная зависимость, гиперсексуальное расстройство или компульсивное сексуальное поведение. Для людей с сексуальной аддикцией секс — это важнейшая потребность и единственная сфера, в которой они могут себя достойно проявить, — пишет Татьяна Гогоман на своей странице в Instagram.

По ее словам, есть признаки, которые позволяют определить наличие расстройства.

Три симптома сексуальной аддикции:

у человека фиксируется неконтролируемое желание к сексуальным контактам, при этом он пытается безуспешно сопротивляться ему;

он страдает от тревоги, которая становится определяющим фактором в его сексуальном поведении;

половой акт становится единственным способом ослабить напряжение.

— Сексуальная аддикция сравнима с зависимостью от наркотиков. Все внимание сосредоточено на вступлении в сексуальную связь, — добавляет психолог.

При этом выделяют четыре стадии сексуальной аддикции:

мысли и фантазии на сексуальную тематику, человек начинает смотреть на все и всех вокруг лишь через призму сексуальности;

ритуалы по разработке схем последующего сексуального поведения;

сексуальное поведение с потерей контроля;

отчаяние, которое наступает в результате негативных последствий такого поведения.

Иногда чрезмерная сексуальная зависимость может приводить к тому, что человек начнет испытывать отвращение к себе, думать о самоубийстве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Психолог — Сексолог Одесса (@gogoman.gestalt)

С этим состоянием можно бороться самостоятельно или же с помощью психологов, которые подберут необходимые практики и терапию.