Некоторые люди могут наблюдать у себя или партнера признаки сексуальной зависимости или сексуальной аддикции.
Психолог из Одессы Татьяна Гогоман рассказала о ее симптомах и стадиях.
— Сексуальная аддикция — это сексуальная зависимость, гиперсексуальное расстройство или компульсивное сексуальное поведение. Для людей с сексуальной аддикцией секс — это важнейшая потребность и единственная сфера, в которой они могут себя достойно проявить, — пишет Татьяна Гогоман на своей странице в Instagram.
По ее словам, есть признаки, которые позволяют определить наличие расстройства.
Три симптома сексуальной аддикции:
- у человека фиксируется неконтролируемое желание к сексуальным контактам, при этом он пытается безуспешно сопротивляться ему;
- он страдает от тревоги, которая становится определяющим фактором в его сексуальном поведении;
- половой акт становится единственным способом ослабить напряжение.
— Сексуальная аддикция сравнима с зависимостью от наркотиков. Все внимание сосредоточено на вступлении в сексуальную связь, — добавляет психолог.
При этом выделяют четыре стадии сексуальной аддикции:
- мысли и фантазии на сексуальную тематику, человек начинает смотреть на все и всех вокруг лишь через призму сексуальности;
- ритуалы по разработке схем последующего сексуального поведения;
- сексуальное поведение с потерей контроля;
- отчаяние, которое наступает в результате негативных последствий такого поведения.
Иногда чрезмерная сексуальная зависимость может приводить к тому, что человек начнет испытывать отвращение к себе, думать о самоубийстве.
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С этим состоянием можно бороться самостоятельно или же с помощью психологов, которые подберут необходимые практики и терапию.