Из-за войны в Украине многие не могут посетить салон и снять гель-лак. Некоторые решаются сделать это самостоятельно, но, если подойти к задаче неправильно, можно травмировать ногтевую пластину.
Для тех, кто до сих пор не снял покрытие, Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию.
Что нужно для снятия гель-лака дома
- пилочка (лучше для искусственных ногтей);
- гель-ремувер;
- фольга;
- спонжи или вата;
- палочки;
- баф;
- крем.
Как снять гель-лак дома — инструкция
- Спилить топ с помощью пилочки.
- Смочить спонжи или вату в ремувере.
- Разместить их поверх ногтя.
- Сверху замотать фольгой. Важно, чтобы она не пропускала воздух. Держать около 15 минут. Если жжет, можно снять раньше.
- Снимать фольгу по одному пальцу. И сразу же с помощью палочки снимать покрытие. Делать это нужно быстро, чтобы ремувер на пальце не успел высохнуть. Если это все же случилось, стоит повторить процедуру.
- После этого бафом аккуратно выровнять поверхность ногтя.
- Увлажнить кожу кремом.
Вместо ремувера можно использовать ацетоновое средство для снятия лака или жидкость для удаления акрила. Баф можно заменить мягкой пилочкой. Для удаления топа пилочка нужна жесткая.