Из-за войны в Украине многие не могут посетить салон и снять гель-лак. Некоторые решаются сделать это самостоятельно, но, если подойти к задаче неправильно, можно травмировать ногтевую пластину.

Для тех, кто до сих пор не снял покрытие, Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию.

Что нужно для снятия гель-лака дома

пилочка (лучше для искусственных ногтей);

гель-ремувер;

фольга;

спонжи или вата;

палочки;

баф;

крем.

Как снять гель-лак дома — инструкция

Спилить топ с помощью пилочки. Смочить спонжи или вату в ремувере. Разместить их поверх ногтя. Сверху замотать фольгой. Важно, чтобы она не пропускала воздух. Держать около 15 минут. Если жжет, можно снять раньше. Снимать фольгу по одному пальцу. И сразу же с помощью палочки снимать покрытие. Делать это нужно быстро, чтобы ремувер на пальце не успел высохнуть. Если это все же случилось, стоит повторить процедуру. После этого бафом аккуратно выровнять поверхность ногтя. Увлажнить кожу кремом.

Вместо ремувера можно использовать ацетоновое средство для снятия лака или жидкость для удаления акрила. Баф можно заменить мягкой пилочкой. Для удаления топа пилочка нужна жесткая.