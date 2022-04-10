Через війну в Україні багато хто не може відвідати салон і зняти гель-лак. Деякі наважуються зробити це самостійно, але якщо підійти до завдання неправильно, можна травмувати нігтьову пластину.

Для тих, хто досі не зняв покриття, Факти ICTV підготували покрокову інструкцію.

Що потрібно для зняття гель-лаку вдома

пилочка (краще для штучних нігтів);

гель-ремувер;

фольга;

спонжі чи вата;

палички;

баф;

крем.

Як зняти гель-лак вдома – інструкція

Спиляти топ за допомогою пилочки. Змочити спонжі або вату у ремувері. Розмістити їх поверх нігтя. Зверху замотати фольгою. Важливо, щоб вона не пропускала повітря. Тримати близько 15 хвилин. Якщо пече, можна зняти раніше. Знімати фольгу по одному пальцю. І одразу ж за допомогою палички знімати покриття. Робити це потрібно швидко, щоб ремувер на нігті не встиг висохнути. Якщо це сталось, варто повторити процедуру. Після цього бафом акуратно вирівняти поверхню нігтя. Зволожити шкіру кремом.

Замість ремувера можна використовувати ацетоновий засіб для зняття лаку або рідину для видалення акрилу. Баф можна замінити м’якою пилочкою. Для зняття топа пилочка потрібна тверда.