На Галичине, как и в некоторых других регионах Украины, соленая творожная плесканка является неотъемлемой частью пасхального празднования. Она также украшает пасхальную корзину наряду с паской, колбасой и пасхальными яйцами.
Сделать плесканку сырную несложно, ведь аутентичный рецепт сохранился и до наших дней.
Однако, кроме вкусовых качеств, плесканка сырная богата белками и кальцием, которые необходимы для здоровья костей и мышц. Это также источник витаминов и минералов, таких, как витамин D и фосфор.
Итак, как сделать плесканку творожную на Пасху – читайте в материале.
Плесканка творожная: рецепт
Ингредиенты:
- творог домашний – 400 г
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 50 г +для смазки формочек
- картофелина вареная – 1 шт.
- соль, молотый черный перец, тмин – по вкусу
Приготовление:
- Сыр хорошо размять толкушкой для картофеля, чтобы получилась однородная гладкая масса.
- Добавить к нему размягченное сливочное масло и натертую на средней терке картофелину.
- Затем полученную массу посолить, поперчить, добавить немного тмина.
- Массу хорошо перемешать и выложить в небольшие, смазанные сливочным маслом формочки.
- Посыпать сырную плесканку тмином и поместить в предварительно разогретую до 170°С духовку. Запекать около 35 минут.
Подают сырную плесканку холодной.
Если у вас есть желание приготовить плесканку сладкую, вот рецепт. У двух яиц белки отделить от желтков. Белки взбить со щепоткой соли до пышных пиков. Желтки хорошо растереть с сахаром и ванильным сахаром (0,5 ч. л.). Добавить мягкое сливочное масло (50 г), творог (400 г) и ложку крахмала. Перемешать и постепенно ввести взбитые белки. По желанию добавить изюм или нарезанную курагу. Запекать сладкую плесканку в духовке при 170°С 40 минут.
Даже если в вашем регионе плесканку творожную не делают, попробуйте приготовить. Это очень вкусно и красиво. Приятного аппетита!
Источник: panistefa
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.