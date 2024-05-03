На Галичине, как и в некоторых других регионах Украины, соленая творожная плесканка является неотъемлемой частью пасхального празднования. Она также украшает пасхальную корзину наряду с паской, колбасой и пасхальными яйцами.

Сделать плесканку сырную несложно, ведь аутентичный рецепт сохранился и до наших дней.

Однако, кроме вкусовых качеств, плесканка сырная богата белками и кальцием, которые необходимы для здоровья костей и мышц. Это также источник витаминов и минералов, таких, как витамин D и фосфор.

Итак, как сделать плесканку творожную на Пасху – читайте в материале.

Плесканка творожная: рецепт

Ингредиенты:

творог домашний – 400 г

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 50 г +для смазки формочек

картофелина вареная – 1 шт.

соль, молотый черный перец, тмин – по вкусу

Приготовление:

Сыр хорошо размять толкушкой для картофеля, чтобы получилась однородная гладкая масса. Добавить к нему размягченное сливочное масло и натертую на средней терке картофелину. Затем полученную массу посолить, поперчить, добавить немного тмина. Массу хорошо перемешать и выложить в небольшие, смазанные сливочным маслом формочки. Посыпать сырную плесканку тмином и поместить в предварительно разогретую до 170°С духовку. Запекать около 35 минут.

Подают сырную плесканку холодной.

Если у вас есть желание приготовить плесканку сладкую, вот рецепт. У двух яиц белки отделить от желтков. Белки взбить со щепоткой соли до пышных пиков. Желтки хорошо растереть с сахаром и ванильным сахаром (0,5 ч. л.). Добавить мягкое сливочное масло (50 г), творог (400 г) и ложку крахмала. Перемешать и постепенно ввести взбитые белки. По желанию добавить изюм или нарезанную курагу. Запекать сладкую плесканку в духовке при 170°С 40 минут.

Даже если в вашем регионе плесканку творожную не делают, попробуйте приготовить. Это очень вкусно и красиво. Приятного аппетита!

Источник: panistefa

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.