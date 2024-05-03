На Галичині, як і в деяких інших регіонах України, солона сирна плесканка є невіддільною частиною великоднього святкування. Вона також прикрашає великодній кошик поряд із паскою, ковбасою та крашанками.

Зробити плесканку сирну нескладно, адже автентичний рецепт зберігся і до наших днів.

Однак, окрім смакових якостей, плесканка сирна багата на білки та кальцій, які є необхідними для здоров’я кісток та м’язів. Це також джерело вітамінів та мінералів, таких, як вітамін D і фосфор.

Отже, як зробити плесканку сирну на Великдень – читайте в матеріалі.

Плесканка сирна: рецепт

Інгредієнти:

сир домашній – 400 г

яйця – 2 шт.

вершкове масло – 50 г +для змащення формочок

картоплина варена – 1 шт.

сіль, мелений чорний перець, кмин – до смаку

Приготування:

Сир гарно розім’яти товкачкою для картоплі, щоб вийшла однорідна гладка маса. Додати до нього розм’якшене вершкове масло та натерту на середній тертці картоплину. Потім отриману суміш посолити, поперчити, додати трішки кмину. Масу гарно перемішати та викласти у невеликі, змащені вершковим маслом формочки. Посипати сирну плесканку кмином та помістити у попередньо розігріту до 170°С духовку. Запікати близько 35 хвилин.

Подають плесканку сирну холодною.

Якщо у вас є бажання приготувати плесканку солодку, ось рецепт. У двох яєць білки відокремити від жовтків. Білки збити з дрібкою солі до пишних піків. Жовтки гарно розтерти з цукром та ванільним цукром (0,5 ч. л.). Додати м’яке вершкове масло (50 г), сир (400 г) та ложку крохмалю. Перемішати та поступово ввести збиті білки. На бажання додати родзинки чи нарізану курагу. Запікати солодку плесканку у духовці за 170°С 40 хвилин.

Навіть якщо у вашому регіоні плесканку сирну не роблять, спробуйте приготувати. Це дуже смачно та красиво. Смачного!

Джерело: panistefa

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.