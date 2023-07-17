Целлюлит появляется независимо от возраста и чаще всего у женщин. Эксперты говорят, что это не болезнь, а физиологическое состояние, которое не стоит игнорировать.

Целлюлит — давняя проблема многих людей. Одной из причин развития целлюлита является кислородное голодание жировой ткани. Оно может возникать при увеличении массы тела человека. Интересно, что причиной появления целлюлита также может быть пища, которую мы потребляем. Поэтому вместе с нутрициологом Ириной Чернухой мы расскажем, какие продукты могут вызвать или усиливать целлюлит.

Блюда “быстрой еды”.

Мучные кондитерские изделия, картофель фри, сэндвичи, искусственные приправы, пережаренная пища и т.д. — считаются худшими продуктами, которые провоцируют целлюлит.

— Высокое содержание белой муки, сахара, очищенной соли, жиров имеет негативное влияние на здоровье! К тому же доказано, что такая пища увеличивает риск возникновения коронарных заболеваний, — рассказывает Ирина Чернуха.

Во время усвоения таких компонентов организм не только недополучает необходимое количество питательных веществ, но и отправляет их напрямую в “запас”, что и является накоплением жиров, которое вызывает целлюлит.

А еще — никогда не заменяйте полноценный прием пищи булочками или бутербродами.

2. Кофе.

Любимый напиток миллионов также может привести к целлюлиту.

— Многие любят начинать утро с крепкого кофе. Однако, даже одна чашка кофе снижает кровообращение. В жировые ткани поступает меньше крови, обмен веществ происходит медленнее. И это способствует появлению целлюлита. А вот чай можно пить, особенно зеленый, — советует нутрициолог.

3. Сахар и подсластители.

Чрезмерное потребление сахара провоцирует потерю эластичности сосудов и стенок артерий. Поэтому может снижаться кровообращение и возникать целлюлит.

— Стоит внимательно читать состав продуктов, которые покупаете в магазине. Потому что даже в продуктах, в которых нет сахара, могут быть подсластители и консерванты. А те, в свою очередь, способны трансформироваться в “апельсиновую корку” на теле, — рассказывает Ирина.

4. Газированные напитки и соки.

Обычно в них добавляют сиропы с высоким содержанием фруктозы и другие подсластители. А это взамен может вызвать целлюлит.

— Быстрые углеводы могут вызвать повышение инсулина, который способен увеличивать размеры и количество жировых клеток, которые удерживают жидкость. Это становится причиной ухудшенного кровообращения. Следовательно — появляется целлюлит, — говорит Ирина Чернуха.

5. Алкоголь.

Спиртосодержащие напитки значительно замедляют процесс кровообращения. А еще — препятствуют усвоению полезных витаминов.

— Если хотите избавиться от “апельсиновой корки”, то исключите из своего рациона вино, пиво и другие спиртные напитки. К тому же алкоголь повышает нагрузку на организм. Происходит ненормальное распределение жидкости внутри и появляются отеки, — объясняет нутрициолог.

6. Соусы.

Всевозможные соусы, а также майонез и томатный соус также способны негативно влиять на кожу и способствовать возникновению целлюлита.

7. Шоколад.

Частое и неконтролируемое потребление шоколада не только добавит вам дополнительных килограммов, но и может спровоцировать появление целлюлита.

— Больше всего имеет в своем составе лишних калорий молочный шоколад. А вот несколько кусочков натурального горького шоколада можно себе позволить, — советует Ирина Чернуха.

Но в целом, если следить за собственным здоровьем, проявления целлюлита можно уменьшить.

Прежде всего, не носите белье, которое корректирует фигуру, тесные вещи — леггинсы, брюки. Потому что от сжатия плохо циркулирует кровь и меньше кислорода поступает к жировой ткани.

Также делайте силовые упражнения. Больше двигайтесь, не курите и следите за рационом питания. А еще — потребляйте дневную норму воды (0,03 мл на 1 кг).

Потому что поддерживать здоровый вес — это шанс попрощаться с “апельсиновыми корками” на теле.