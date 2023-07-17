Целюліт з’являється незалежно від віку і найчастіше у жінок. Експерти кажуть, що це не хвороба, а фізіологічний стан, який не варто ігнорувати.

Целюліт – давня проблема багатьох людей. Однією з причин розвитку целюліту є кисневе голодування жирової тканини. Воно може виникати під час збільшення маси тіла людини. Цікаво, що причиною появи целюліту також може бути їжа, яку ми споживаємо. Тож разом із нутриціологинею Іриною Чернухою ми розкажемо, які продукти можуть викликати або посилювати целюліт.

Страви “швидкої їжі”.

Борошняні кондитерські вироби, картопля фрі, сандвічі, штучні приправи, пересмажена їжа тощо – вважаються найгіршими продуктами, які провокують целюліт.

– Високий вміст білого борошна, цукру, очищеної солі, жирів має негативний вплив на здоров’я! До того ж доведено, що така їжа збільшує ризик виникнення коронарних захворювань, – розповідає Ірина Чернуха.

Під час засвоєння таких компонентів організм не тільки недоотримує необхідну кількість поживних речовин, а й відправляє їх напряму в “запас”, що і є накопиченням жирів, яке спричиняє целюліт.

А ще – ніколи не замінюйте повноцінний прийом їжі булочками чи канапками.

Кава.

Улюблений напій мільйонів також може призвести до целюліту.

– Багато хто любить розпочинати ранок з міцної кави. Однак, навіть одна чашка кави знижує кровообіг. У жирові тканини надходить менше крові, обмін речовин відбувається повільніше. І це сприяє появі целюліту. А ось чай можна пити, особливо зелений, – радить нутриціологиня.

Цукор і підсолоджувачі.

Надмірне споживання цукру провокує втрату еластичності судин та стінок артерій. Відтак може знижуватися кровообіг та виникати целюліт.

– Варто уважно читати склад продуктів, які купуєте в магазині. Бо навіть у продуктах, в яких немає цукру, можуть бути підсолоджувачі та консерванти. А ті, своєю чергою, здатні трансформуватися в “апельсинову кірку” на тілі, – розповідає Ірина.

Газовані напої і соки.

Зазвичай у них додають сиропи з високим вмістом фруктози та інші підсолоджувачі. А це натомість може викликати целюліт.

– Швидкі вуглеводи можуть викликати підвищення інсуліну, який здатний збільшувати розміри та кількість жирових клітин, що утримують рідину. Це стає причиною погіршеного кровообігу. Відтак – з’являється целюліт, – каже Ірина Чернуха.

Алкоголь.

Спиртовмісні напої значно сповільнюють процес кровообігу. А ще – перешкоджають засвоєнню корисних вітамінів.

– Якщо хочете позбутися “апельсинової кірки”, то виключіть зі свого раціону вино, пиво та інші спиртні напої. До того ж алкоголь підвищує навантаження на організм. Відбувається ненормальний розподіл рідини всередині й з’являються набряки, – пояснює нутриціологиня.

Соуси.

Усілякі соуси, а також майонез та томатний соус також здатні негативно впливати на шкіру та сприяти виникненню целюліту.

Шоколад.

Часте і неконтрольоване споживання шоколаду не лише додасть вам додаткових кілограмів, а й може спровокувати появу целюліту.

– Найбільше має у своєму складі зайвих калорій молочний шоколад. А ось кілька шматочків натурального гіркого шоколаду можна собі дозволити, – радить Ірина Чернуха.

Та загалом, якщо слідкувати за власним здоров’ям, прояви целюліту можна зменшити.

Насамперед, не носіть білизну, яка корегує фігуру, та тісні речі – легінси, штани. Бо від стиснення погано циркулює кров і менше кисню надходить до жирової тканини.

Також робіть силові вправи. Більше рухайтеся, не паліть та стежте за раціоном харчування. А ще – споживайте денну норму води (0,03 мл на 1 кг).

Бо підтримувати здорову вагу – то шанс попрощатися з “апельсиновими кірками” на тілі.