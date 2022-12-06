Какие веганские протеиновые добавки самые лучшие

Употребление протеиновых добавок — это отличный способ оптимизировать ежедневное потребление белка. Поэтому неудивительно, что они часто встречаются в рационах спортсменов и обычных людей.

Протеиновый коктейль может послужить прекрасным перекусом, который прогонит голод и тягу к еде. А включая порошковые протеиновые добавки в свои привычные рецепты, вы легко превратите блюда во вкусные и питательные лакомства.

Сегодня легко найти белковые добавки на растительной основе, которые подойдут даже веганам. Добавки в рационе вегана — отличный способ сбалансировать недостаток белка из-за ограничений в питании.

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Что такое протеиновые добавки и зачем их употреблять

Белковые добавки — это концентрированные источники белка, полученные из разнообразных сырых пищевых продуктов.

Сегодня рынок предлагает широкий выбор веганских вариантов, среди которых вы найдете концентраты, полученные из сои, гороха, конопли, риса или многокомпонентных добавок.

Из этого понятно, что протеиновые добавки — это не стероиды или другие запретные вещества. Напротив, они являются отличным источником белка, который играет решающее значение в правильном функционировании организма.

Для понимания: рекомендуемая суточная норма потребления белка для среднестатистического человека где-то 1,2-2 г на 1 кг массы тела. То есть человек весом 70 кг должен потреблять около 98 г белка в сутки.

Какие протеиновые добавки для вегетарианцев и веганов самые лучшие

Растительные белковые добавки чаще всего изготавливаются из семян сои, бобовых или конопли, что делает их отличной альтернативой для вегетарианцев и веганов.

Все растительные источники белка, которые мы перечисляем ниже, не содержат глютена и лактозы, то есть являются идеальным вариантом для людей, которые имеют проблемы с пищеварением.

Также при выборе продукта важно обращать внимание на аллергены (они указаны на упаковке добавок).

Одним из недостатков белковых добавок на растительной основе является специфический аминокислотный профиль. Они, как правило, менее эффективны, чем добавки, полученные из продуктов животного происхождения.

Просматривая веганские белковые добавки, вы всегда должны выбирать источники наилучшего качества. Рассмотрим, какие они могут быть.

1. Соевый белок

Соевые протеиновые добавки являются наиболее популярным выбором среди веганов. Эти продукты получают из сои с помощью эффективных методов экстракции, а благодаря аминокислотному профилю сои они наиболее схожи с высококачественными добавками сывороточного протеина.

Изолят соевого протеина премиум-класса с 85% содержанием белка — отличный выбор.

2. Рисовые белковые добавки

Эти добавки получают из риса с помощью сложных методов производства. По сравнению с соевыми добавками, рисовый сорт имеет низкое содержание белка.

Они идеально сочетается с гороховым белком, в результате чего получается более полноценная и качественная смесь.

3. Конопляные белковые добавки

Эти продукты получают из семян конопли. Несмотря на то, что они станут идеальным дополнением к вашему рациону, рекомендуется сочетать их с другими источниками белка, чтобы получить более эффективную смесь.

4. Гороховые белковые добавки

Гороховый белок является наиболее эффективным и популярным. Чтобы обеспечить надлежащий качественный баланс потребления, рекомендуется сочетать его с рисом или зерновыми белками.

Если вы ищете продукт, который особенно эффективно насытит желудок, вам понравится высокое содержание пищевых волокон, которые есть в этой смеси.

5. Многокомпонентные белковые добавки

Основное их преимущество — сочетание различных источников белка, которые уравновешивают недостатки каждого отдельного элемента и создают сбалансированную смесь.

Если вы хотите избежать покупки различных добавок с одним источником белка, многокомпонентная добавка станет идеальным выбором для вас.