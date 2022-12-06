Які веганські протеїнові добавки найкращі

Вживання протеїнових добавок – це відмінний спосіб оптимізувати щоденне споживання білка. Тому не дивно, що вони часто є в раціонах спортсменів та звичайних людей.

Протеїновий коктейль – це чудовий перекус, який прожене голод та тягу до їжі. Крім того, додаючи порошкові добавки у свої звичні рецепти, ви легко перетворите страви на смачні та поживні ласощі.

Сьогодні можна знайти білкові добавки на рослинній основі, які підійдуть навіть веганам. Добавки в раціоні вегана – хороший спосіб збалансувати нестачу білка через обмеження в харчуванні.

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Що таке протеїнові добавки та навіщо їх вживати

Білкові добавки – це концентровані джерела білка, отримані з різноманітних сирих харчових продуктів.

Сьогодні ринок пропонує широкий вибір веганських варіантів, серед яких ви знайдете концентрати, отримані з сої, гороху, конопель, рису або багатокомпонентних добавок.

З цього зрозуміло, що протеїнові добавки – це не стероїди чи інші заборонені речовини. Навпаки, вони є відмінним джерелом білка, який грає вирішальне значення у правильному функціонуванні організму.

Для розуміння: рекомендована добова норма споживання білка для середньостатистичної людини десь в межах 1,2 – 2 г на 1 кг маси тіла. Тобто людина вагою 70 кг повинна споживати близько 98 г білка на добу.

Які протеїнові добавки для вегетаріанців і веганів найкращі

Рослинні білкові добавки найчастіше виготовляються з насіння сої, бобових або конопель, що робить їх чудовою альтернативою для вегетаріанців і веганів.

Усі рослинні джерела білка, які ми перераховуємо нижче, не містять глютену та лактози тобто, вони є ідеальним варіантом для людей, які мають проблеми з травленням.

Також під час вибору продукту важливо звертати увагу на алергени (вони вказані на пакуванні добавок).

Одним з недоліків білкових добавок на рослинній основі є специфічний амінокислотний профіль. Вони зазвичай менш ефективні, ніж ті, що отримані з продуктів тваринного походження.

Переглядаючи веганські білкові добавки, ви завжди повинні обирати джерела найкращої якості. Розглянемо, які вони можуть бути.

1. Соєвий білок

Соєві протеїнові добавки є найбільш популярним вибором серед веганських варіантів. Ці продукти отримують з сої за допомогою ефективних методів екстракції, і завдяки амінокислотному профілю сої вони найбільш схожі з високоякісними добавками сироваткового протеїну.

Ізолят соєвого протеїну преміум-класу з 85% вмістом білка – відмінний вибір.

2. Рисові білкові добавки

Ці добавки отримують з рису за допомогою складних методів виробництва. Порівняно з соєвими протеїновими добавками, рисовий сорт має низький вміст білка.

Вони ідеально поєднується з гороховим білком, в результаті чого виходить більш повноцінна та якісна суміш.

3. Конопляні білкові добавки

Ці продукти отримують з насіння конопель. Попри те, що вони є ідеальним доповненням до вашого раціону, рекомендується поєднувати їх з іншими джерелами білка, аби отримати більш ефективну суміш.

4. Горохові білкові добавки

Серед білкових добавок, отриманих з різних бобових культур, гороховий білок здається найбільш ефективним та популярним. Щоб забезпечити належний якісний баланс споживання, рекомендується поєднувати його з рисом або зерновими білками.

Якщо ви шукаєте продукт, який особливо ефективно насичує шлунок, вам сподобається високий вміст харчових волокон, що містяться у цій суміші.

5. Багатокомпонентні білкові добавки

Основна їх перевага – поєднання різних джерел білка, які врівноважують недоліки кожного окремого елемента та створюють збалансовану суміш.

Якщо ви хочете уникнути купівлі різноманітних добавок з одним джерелом білка, багатокомпонентна добавка стане ідеальним вибором для вас.