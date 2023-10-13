Американский дерматолог Брюс Брод рассказал, по каким признакам можно определить, что крем для лица стал непригодным к использованию, если срок годности на нем не указан.

— Если продукт не классифицируется как лекарство – например, средства от прыщей и солнцезащитные лосьоны, вы, вероятно, не найдете на нем срока годности, — отмечает медик.

По его словам, на баночке или тюбике крема может отображаться крошечный значок открытой банки с цифрой, например 12M или 18M, которая обозначает количество месяцев, в течение которых продукт можно использовать после открытия.

Но такая маркировка не требуется и для продуктов по уходу за кожей, и для косметики, уточняет врач.

Сейчас смотрят

По словам дерматолога, если средства по уходу за кожей настолько старые, что вы забыли, когда их купили, вам следует избегать их использования по принципу: всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

— Если испортившийся крем нанести на кожу, это может привести к раздражению, экземе и кожным или глазным инфекциям, — предостерегает врач.

По словам медика, единственный способ по-настоящему определить, безопасно ли использовать старое средство по уходу за кожей, это провести его лабораторное тестирование на наличие бактерий, что невозможно сделать в обычной ванной комнате.

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, одна из подсказок заключается в том, разделена ли эмульсия крема на смесь масла и воды.

Крем также может обесцвечиваться или иметь измененную текстуру, например, быть высушенным или мутным.

— Еще одним признаком того, что бактерии или другие организмы разрослись, является то, что продукты пахнут плохо или не так, как должны,- добавил Брод.

По словам медика, как правило, большинство продуктов по уходу за кожей безопасно использовать в течение шести месяцев-года, хотя, возможно, немного меньше для кремов для глаз. Но все же главный принцип здесь: если сомневаешься – выбрось.