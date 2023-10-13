Американський дерматолог Брюс Брод розповів, за якими ознаками можна визначити, що крем для обличчя став непридатним до використання, якщо термін придатності на ньому не вказано.

– Якщо продукт не класифікується як ліки, як, наприклад, засоби від прищів і сонцезахисні лосьйони, ви, ймовірно, не знайдете на ньому терміну придатності, – зазначає медик.

За його словами, на баночці або тюбику крему може відображатися крихітний значок відкритої банки з цифрою, наприклад 12M або 18M, що позначає кількість місяців, протягом яких продукт можна використовувати після відкриття.

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Але таке маркування не потрібне і для продуктів для догляду за шкірою, і для косметики, уточнює лікар.

За словами дерматолога, якщо засоби для догляду за шкірою настільки старі, що ви забули, коли їх купили, вам слід уникати їхнього використання за принципом: завжди краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати.

– Якщо зіпсований крем нанести на шкіру, це може призвести до подразнення, екземи та шкірних або очних інфекцій, – застерігає лікар.

За словами медика, єдиний спосіб по-справжньому визначити, чи безпечно використовувати старий засіб для догляду за шкірою, це провести його лабораторне тестування на наявність бактерій, що неможливо зробити у звичайній ванній кімнаті.

За даними Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, одна з підказок полягає в тому, чи розділена емульсія крему на суміш олії та води.

Крем також може знебарвлюватися або мати змінену текстуру, наприклад, бути висушеними або каламутними.

– Ще однією ознакою того, що бактерії або інші організми розрослися, є те, що продукти пахнуть погано або не так, як повинні, – додав Брод.

За словами медика, як правило, більшість продуктів для догляду за шкірою безпечно використовувати протягом шести місяців-року, хоча, можливо, трохи менше для кремів для очей. Але все ж головний принцип тут: якщо сумніваєшся, викинь.